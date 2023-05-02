دریافت 22 MB کد مطلب 5769200 https://mehrnews.com/x323QN ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۱۲:۱۸ کد مطلب 5769200 فیلم دین و آیین فیلم دین و آیین ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۱۲:۱۸ قهرمان جهان علم و فلسفه سخنرانی آیت الله مصباح یزدی در بزرگداشت استاد شهید مطهری را مشاهده میکنید. کپی شد مطالب مرتبط ۱۴ برنامه در هفته گرامیداشت معلم در شهرستان زاوه برگزار میشود لزوم پیشرو بودن دانشگاهها در حل مسائل روز جامعه انتقاد رهبر انقلاب از بیثباتی در مدیریت آموزش و پرورش باید هویت ایرانی و اسلامی و شخصیت ملی را در کودکان کشور زنده کنیم دیوارنگاره میدان ولیعصر(عج) برای روز معلم/ هرکه عاشق شد معلم میشود برچسبها آیت الله مصباح یزدی فلسفه ایرانی و اسلامی فلسفه شهید آیتالله مرتضی مطهری
نظر شما