موازنه قدرت درحال تغییر از غرب به شرق است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرلشکر پاسدار محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران که روز گذشته در صدر یک هیأت عالی رتبه نظامی به عمان سفر کرده است، پیش از ظهر امروز دوشنبه با دریاسالار عبدالله بن خمیس الرئیسی رئیس ستادکل نیروهای مسلح این کشور دیدار کرد.

سردار باقری در این دیدار ضمن تشکر از مهمان‌نوازی همتای عمانی خود، از حمایت‌ها و کمک‌های مسئولان عمان بویژه سلطان این کشور در قبال جمهوری اسلامی ایران تقدیر و این روابط را نشان دهنده عمق برادری و بجا آوردن حق همسایگی عنوان کرد.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، منطقه خلیج فارس و غرب آسیا را یکی از حساس‌ترین مناطق جهان دانست و گفت: این منطقه طی سال‌های اخیر محل زورآزمایی آمریکایی‌ها نیز بوده که سعی داشتند خودشان را به عنوان حاکم مطلق، به جهان و منطقه تحمیل کنند.

وی تصریح کرد: امروز نشانه‌های جدیدی از تغییر موازنه قدرت از غرب به شرق دیده می‌شود و باید تاکید کرد که آینده متعلق به منطقه ما و آسیاست.

سردار باقری با بیان اینکه طی روزهای آینده، همایش بزرگ نظم جدید جهانی با حضور مقامات چند کشور ازجمله عمان در تهران برگزار خواهد شد، افزود: روابط میان دو کشور ایران و عمان روابطی ممتاز، دوستانه، گرم و صمیمی است و ما معتقدیم امنیت مرزهای دریایی میان دو کشور باید تقویت شود و ما آماده‌ایم تا یک برنامه مشترک درخصوص اقدامات اطلاعاتی و گشت‌های مشترک خصوصاً در حوزه مقابله با مواد مخدر داشته باشیم.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح همکاری‌های دفاعی میان دو کشور ایران و عمان را رو به جلو و با پیشرفت سریع توصیف کرد و گفت: ازجمله این همکاری‌ها، تمرین‌های مشترک برای برقراری امنیت دریایی و انجام رزمایش‌های دریایی است و ما از کشور عمان دعوت می‌کنیم تا در رزمایش‌های مرکب بین المللی دریایی نیز شرکت کند.

وی خاطرنشان کرد: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در حوزه‌های مختلف به خودکفایی صددرصد رسیده و ما می‌توانیم با تعامل و ارتباط در حوزه‌های تجهیزاتی، آموزشی و عملیاتی، همکاری‌های بیشتری با کشور عمان داشته باشیم.

سردار باقری همچنین در بخش پایانی سخنان خود، مسئله فلسطین را یکی از اساسی‌ترین مسائل برای جمهوری اسلامی ایران و دنیای اسلام خواند و گفت: امروز رژیم اشغالگر صهیونیستی از سوی همه جوامع تحت فشار قرار دارد و ما شاهد یک دوگانگی در حاکمیت آنها هستیم.

دریاسالار عبدالله بن خمیس الرئیسی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح عمان نیز در این دیدار، انجام سفرهایی از این دست را قوام‌بخش روابط میان دور کشور دانست و گفت: ما همگی فرزندان یک منطقه هستیم و از این رو منافع خود را بهتر از دیگران درک می‌کنیم و معتقدیم با اتحاد و همبستگی کشورهای منطقه می‌توان امنیت منطقه را تأمین کرد.

دریاسالار رئیسی ضمن ابراز خوشحالی از بهبود روابط میان دو کشور ایران و عربستان، این موضوع را یکی از راه‌های جلوگیری از مداخله کشورهای بیگانه و نیز ارتقا امنیت منطقه خواند.

وی با بیان اینکه منافع بیگانگان در بروز و ظهور مشکلات و اختلافات میان کشورهاست، تصریح کرد: یقیناً رسیدن به توافق جامع به دلیل تفاوت دیدگاه‌ها کار آسانی نیست اما برخی اختلافات نباید دستاویزی برای مداخله بیگانگان شود.

وی در پایان، توان جمهوری اسلامی ایران در حوزه نظامی و پیشرفت‌ها و دستاوردهای دفاعی ایران را مایه خوشحالی و خرسندی عنوان کرد.