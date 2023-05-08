سیدعلی مرعشی رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت هلال احمر در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه بیشترین زائران حج تمتع امسال از دو استان تهران و خراسان رضوی هستند، گفت: توصیه میشود همه زائران با توجه به اینکه به زودی اعزام آنها به عربستان صورت میگیرد، پیاده روی های خود را آغاز کنند تا بدن آنها برای ایام حج به ویژه منا و عرفات آماده باشد.
وی افزود: همه زائران که بیمار هستند داروهایشان اعم از فشار خون، دیابت، داروهای مربوط به آسم، بیماریهای قلبی و عروقی و … را به همراه داشته باشند. بردن داروی بیماران به عربستان ممنوع نیست. همچنین برای پیشگیری از بیماری رعایت بهداشت فردی و جمعی باید حتماً در ایام حج مورد توجه همه زائران قرار گیرد.
رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت هلال احمر با اشاره به اینکه بیماریهای تنفسی شایعترین بیماریهای ایام حج تمتع است، گفت: ازدحام جمعیت عمده علت ابتلای زائران به مشکلات تنفسی است. همچنین توصیه میشود به دلیل گرمای هوا و تردد زائران در هتلهای خنک تمهیدات لازم توسط آنها جهت پیشگیری از بیماریهایشان در نظر گرفته شود.
وی اعلام کرد: جهت جلوگیری از گرمازدگی زائران در چادرهای عرفات، تونلهای سرما در نظر گرفته شده و لازم است زائران دستورالعملهایی که اکثراً ساده هستند را رعایت کنند.
وی در مورد آمار فوت زائران ایرانی در ایام حج گفت: متأسفانه در سال ۱۴۰۱ سه مورد فوتی و در سال ۹۸، ۲۱ مورد زائر جان باخته داشتیم که ان شاءالله امسال این آمار در حج صفر باشد.
مرعشی در پاسخ به اینکه آیا امکان تدفین زائران جان باخته در ایام حج در مکه و مدینه وجود دارد یا خیر، گفت: این مساله بستگی به نظر اولیای دم دارد و اگر تمایل داشته باشند در بقیع یا گورستان ابوطالب در مکه متوفیان دفن خواهند شد.
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