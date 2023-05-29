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۸ خرداد ۱۴۰۲، ۱۲:۱۰

با احداث ۴ خط جدید شبکه مترو تهران؛

روزانه حداقل ۲ میلیون مسافر به مترو افزوده می‌شود

روزانه حداقل ۲ میلیون مسافر به مترو افزوده می‌شود

احداث ۴ خط جدید شبکه مترو تهران (خطوط ۸ تا ۱۱) تحولی شگرف در میزان و نحوه جابجایی مسافران این مود حمل و نقلی در سطح شهر تهران ایجاد می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، برآوردهای حاصل از شبیه‌سازی‌های ترافیکی حکایت از آن دارد که با ساخت خطوط جدید شبکه مترو تهران، تعداد مسافران این مود حمل و نقل عمومی، روزانه حداقل ۲ میلیون و دویست هزار نفر افزایش یافته و در کمترین میزان مورد تصور، مجموع مسافران خطوط هفتگانه فعلی و خطوط چهارگانه جدید به ۵ میلیون نفر در روز می‌رسد.

از سوی دیگر احداث خطوط ۸ تا ۱۱ که اقصی نقاط پایتخت را پوشش داده و شکل متعادل‌تری به پراکندگی ایستگاههای مترو در مناطق مختلف شهر می‌بخشد، هر سال بیش از ۸۰۰ میلیون لیتر (حداقل برآوردها) صرفه‌جویی در مصرف بنزین و گازوئیل فقط برای تهران در بر خواهد داشت؛ این امر معادل صرفه‌جویی ۲۴۰۰ میلیارد تومانی از محل کاهش مصرف حامل‌های انرژی صرفاً در پایتخت و به قیمت امروز گازوئیل و بنزین است.

گفتنی است ۴ خط جدید شبکه مترو تهران، حدود ۱۶۰ کیلومتر طول و ۱۳۰ ایستگاه را شامل شده و هزینه‌های آن از محل مشارکت با بخش خصوصی، تهاتر ملک و اراضی و همچنین سایر روش‌های جدید تأمین منابع مالی از قبیل بحث TOD پوشش داده می‌شود.

در طرح اولیه ۳ برنامه ۷ ساله برای تکمیل خطوط جدید مترو تدوین شده بود اما مدیریت شهری فعلی، برنامه‌ای کوتاه‌تر و سریع‌تر برای به ثمر نشستن این پروژه عظیم که حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان هزینه در بر دارد، در نظر گرفته است.

کد مطلب 5797138

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