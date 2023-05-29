به گزارش خبرگزاری مهر، برآوردهای حاصل از شبیه‌سازی‌های ترافیکی حکایت از آن دارد که با ساخت خطوط جدید شبکه مترو تهران، تعداد مسافران این مود حمل و نقل عمومی، روزانه حداقل ۲ میلیون و دویست هزار نفر افزایش یافته و در کمترین میزان مورد تصور، مجموع مسافران خطوط هفتگانه فعلی و خطوط چهارگانه جدید به ۵ میلیون نفر در روز می‌رسد.

از سوی دیگر احداث خطوط ۸ تا ۱۱ که اقصی نقاط پایتخت را پوشش داده و شکل متعادل‌تری به پراکندگی ایستگاههای مترو در مناطق مختلف شهر می‌بخشد، هر سال بیش از ۸۰۰ میلیون لیتر (حداقل برآوردها) صرفه‌جویی در مصرف بنزین و گازوئیل فقط برای تهران در بر خواهد داشت؛ این امر معادل صرفه‌جویی ۲۴۰۰ میلیارد تومانی از محل کاهش مصرف حامل‌های انرژی صرفاً در پایتخت و به قیمت امروز گازوئیل و بنزین است.

گفتنی است ۴ خط جدید شبکه مترو تهران، حدود ۱۶۰ کیلومتر طول و ۱۳۰ ایستگاه را شامل شده و هزینه‌های آن از محل مشارکت با بخش خصوصی، تهاتر ملک و اراضی و همچنین سایر روش‌های جدید تأمین منابع مالی از قبیل بحث TOD پوشش داده می‌شود.

در طرح اولیه ۳ برنامه ۷ ساله برای تکمیل خطوط جدید مترو تدوین شده بود اما مدیریت شهری فعلی، برنامه‌ای کوتاه‌تر و سریع‌تر برای به ثمر نشستن این پروژه عظیم که حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان هزینه در بر دارد، در نظر گرفته است.