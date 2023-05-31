به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی عبداللهی بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه انتزاع کامل کرج و فردیس که با حضور حجتالاسلام حسینی امام جمعه فردیس در سالن جلسات حوزه استاندار برگزار شد، ضمن تبریک ولادت امام رضا (ع) اظهار کرد: تمامی تصمیمات ما باید منوط به خواست و رضایتمندی مردم باشد
وی افزود: در این راستا باید مصوبه دولت در تقسیمات صورت گرفته و اعمال انتزاع این دو شهرستان، مد نظر قرار گیرد.
استاندار البرز بیان کرد: تغییر در این امر ضرورتی ندارد و در موارد جزئی که لزوم آن حس میشود طی تعامل بین دو شهرستان قابل حل خواهد بود.
وی گفت: تقسیم امکانات در مرزهای دو شهر مورد بحث است که این موضوع نیز با رویکرد حل مسئله به اراده مسئولان استان، رفع میشود.
عبداللهی متذکر شد: تمامی تصمیمات ما باید منوط به خواست و رضایتمندی مردم باشد و در این مورد نیز ضرورت دارد که حافظ منافع مردم باشیم.
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