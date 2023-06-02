عرضه محدود خودروهای وارداتی پس از ۳ماه/ تکلیف باقی متقاضیان چیست؟

به گزارش خبرنگار مهر، سال ۹۷ بنا به محدودیت‌های ارزی تحمیل شده به کشور و طبق تصمیم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، واردات خودرو تا ۳۱ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ ممنوع اعلام شد.

در نهایت پس از لغو ممنوعیت و اهتمام دولت به آزادسازی واردات خودرو، زمستان پارسال وزارت صمت با استفاده از سیستم نوبت دهی اقدام به ثبت نام از متقاضیان دریافت خودروی وارداتی کرد که در نهایت از بین ۱۲۰ هزار ثبت نام کننده، بین ۳۴ هزار نفر قرعه کشی انجام شد. در این مرحله هر متقاضی ۵۰۰ میلیون تومان در حساب بانکی خود مسدود کرده بود.

طبق برنامه اولویت دهی و میزان واردات خودرو، مقرر شد که در دور نخست خودروهای چانگان تحویل متقاضیان شود و در ادامه خودروهایی از برندهای چینی، دانگ فنگ، چانگان، میتسوبیشی، اپل، داچیا، کیا، هیوندا، سانگ‌یانگ، نیسان، تویوتا، جتا، سئات، فیات تحویل متقاضیان شود.

در این بین از حدود ۴ ماه پیش وعده‌های زیادی در مورد زمان تحویل خودروهای وارداتی داده شد و حتی اعلام شد که تا پایان سال ۱۴۰۱ بخشی از چانگان های وارداتی از سوی شرکت سایپا تحویل متقاضیان خواهد شد اما اتفاقی در این حوزه نیفتاد.

از سویی دیگر با توجه به عدم تعیین تکلیف قیمت خودروهای وارداتی، شورای رقابت اعلام کرد که برای نخستین بار قصد ورود به این حوزه را دارد؛ این نهاد روز نهم خرداد ماه وعده خود را عملی و قیمت خودروهای چانگان وارداتی را اعلام کرد.

طبق اعلام شورای رقابت، قیمت خودرو چانگان cs۳۵ پلاس تیپ ۲ معادل ۸,۴۹۶,۲۸۸,۸۸۳ ریال و تیپ ۳ این خودرو معادل ۹,۰۴۴,۷۰۸,۷۲۲ ریال تعیین شد. البته با توجه به اعمال هزینه‌هایی مانند عوارض قانونی شماره گذاری، مالیات نقل و انتقال و ارزش افزوده، بیمه شخص ثالث، هزینه اسقاط‌، حمل تا شبکه توزیع، کمیسیون فروش و سایر عوارض قانونی که در قیمت پایه لحاظ نشده‌، قیمت نهایی ۲۰ تا ۲۵ درصد بالاتر از این قیمت‌ها خواهد بود.

آغاز عرضه اولین خودروهای وارداتی

حال به نظر می‌رسد پس از حدود ۴ ماه و تعیین تکلیف قیمت، بالاخره موعد تحویل دسته اول خودروهای وارداتی رسیده است.

آنطور که شرکت سایپا به عنوان واردکننده خودروهای چانگان CS۳۵ پلاس اعلام کرده با توجه به تعداد خودروهای وارداتی موجود در گمرک بر اساس اولویت تعیین شده در سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی، نسبت به فراخوان واریز وجه و ثبت‌نام هر یک از متقاضیان اقدام خواهد شد.

در همین راستا پس از ارسال پیامک به متقاضیان، از ساعت ۱۴ روز شنبه مورخ ۱۳ خرداد متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سایت فروش این شرکت نسبت به واریز وجه و ثبت نام نهایی اقدام کنند.

تکلیف باقی متقاضیان چیست؟!

به گزارش مهر، با توجه به وضعیت واردات خودرو که پس از حدود ۴ ماه فقط بخشی از خودروهای چانگان آماده تحویل شده‌اند، به نظر می‌رسد متولیان امر از جمله وزارت صمت باید تدبیر دقیق‌تری برای ترخیص و تحویل دیگر خودروها بیاندیشند.

باید یادآوری شود که ۳۴ هزار نفر در صف دریافت خودروی وارداتی هستند که برای خرید آن زمستان سال گذشته مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان به نام سازمان حمایت مسدود کرده بودند و حال فقط شاهد عرضه بخش محدودی از خودروهای وارداتی هستیم.

باید وزارت صمت، دستگاه‌های نظارتی و مجلس به طور دقیق مشخص کنند که باقی خودروها چه زمانی ترخیص و تحویل متقاضیان خواهد شد.