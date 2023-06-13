اولین پایگاه امداد و نجات کوهستان در خراسان جنوبی افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، طی مراسمی پیش از ظهر سه شنبه به صورت ویدئو کنفرانس و همزمان با افتتاح ۵۴۱ پروژه امدادی و عمرانی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، اولین پایگاه امداد و نجات کوهستان در منطقه گردشگری بند دره بیرجند افتتاح شد.

محمد علی کاوسی، مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی در این مراسم ضمن تقدیر از امدادگران و داوطلبان جوان هلال احمر، بیان کرد: حضور داوطلبانه نیروهای جوان هلال احمر در این پایگاه امداد و نجات کوهستان مایه افتخار هلال احمر است.

وی با بیان اینکه جمعیت هلال احمر با اتکا به پشتوانه مردمی و روحیه ایثار و فداکاری جوانان طی یک قرن خدماتی بی منت را به جوامع مورد هدف ارائه کرده است، گفت: رمز ماندگاری این جمعیت، حمایت های مردمی بوده که بر افتخارات این سازمان می افزاید.

کاوسی با بیان اینکه جمعیت هلال احمر به عنوان سازمانی امدادی همواره در کنار مردم است، اظهار کرد: با وجود اینکه جمعیت هلال احمر در برخی از صحنه ها وظیفه قانونی ندارد اما همواره در میدان های امدادی و کمک به نیازمندان در خط مقدم جبهه بوده است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی با اشاره به پایگاه امداد و نجات کوهستان بند دره در بیرجند، بیان کرد: این پایگاه در ۳۶۵ روز سال با تجهیزات تخصصی فعال خواهد بود که تامین دیگر تجهیزات مورد نیاز مستلزم همکاری استانداری و مدیریت بحران استانداری است.

کاوسی با بیان اینکه این پروژه با زیر بنای ۲۱۸ متر در زمینی به مساحت ۷۵۰ متر احداث شده است، گفت: از سال ۹۵ تاکنون بیش از ۵۰ میلیارد تومان برای راه‌اندازی این پایگاه امداد و نجات کوهستان هزینه شده است.