دریافت 30 MB کد مطلب 5812243 https://mehrnews.com/x32qMd ۲۷ خرداد ۱۴۰۲، ۱۷:۰۲ کد مطلب 5812243 فیلم ورزش فیلم ورزش ۲۷ خرداد ۱۴۰۲، ۱۷:۰۲ گلهای تیم ملی فوتبال انگلیس به مالت در مقدماتی یورو در چارچوب رقابتهای فوتبال مقدماتی یورو ۲۰۲۴ ، تیم ملی انگلیس با نتیجه ۴ بر صفر از سد تیم مالت گذشت. کپی شد مطالب مرتبط مقایسه طارمی با مهاجم تیم ملی فرانسه/ میلان به دنبال چیست؟ کسر ۱۵ امتیاز از یوونتوس و اعتراض «بانوی پیر» به حکم جنجالی جزئیات قرارداد شگفت انگیز رونالدو/ ستاره پرتغالی هیجان زده است! قیمت گذاری باشگاه های اماراتی؛ یاران نورالهی سوم و تیم مجیدی دهم دلایل موفقیت مراکش از نگاه «مارکا»/ معجزه «یونان» تکرار میشود؟ برچسبها تیم ملی فوتبال انگلیس مالت هری کین یورو 2024 مرحله مقدماتی
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