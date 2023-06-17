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کد مطلب 5812243
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۲۷ خرداد ۱۴۰۲، ۱۷:۰۲

گل‌های تیم ملی فوتبال انگلیس به مالت در مقدماتی یورو

گل‌های تیم ملی فوتبال انگلیس به مالت در مقدماتی یورو

در چارچوب رقابت‌های فوتبال مقدماتی یورو ۲۰۲۴ ، تیم ملی انگلیس با نتیجه ۴ بر صفر از سد تیم مالت گذشت.

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