کسر ۱۵ امتیاز از یوونتوس و اعتراض «بانوی پیر» به حکم جنجالی

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه یوونتوس به دلیل آنچه که تخلفات مالی به ارزش حدود ۹۰ میلیون یورو عنوان شده، به کسر ۱۵ امتیاز از مسابقات سری آ ایتالیا محکوم شد. این خبری است که روز گذشته فدراسیون فوتبال ایتالیا آن را اعلام کرد.

علاوه بر این چند تن از مدیران باشگاه یوونتوس هم از جمله «پاول ندود» به محرومیت های چند ماهه محکوم شده اند.

یوونتوس که با ۳۷ امتیاز در رده سوم جدول سری آ ایتالیا حضور داشت، حالا با این حکم انضباطی ۲۲ امتیازی شده و به رده دهم جدول سقوط می کند تا شانس کسب سهمیه لیگ قهرمانان اروپا و لیگ اروپا را از دست بدهد.

باشگاه یوونتوس هم در واکنش به این محکومیت سنگین، بیانیه ای را منتشر و تاکید کرد که «بانوی پیر» درخواست تجدیدنظر در این حکم را دارد.

یوونتوس همچنین این احکام را «بی عدالتی» برای هواداران خود دانست و تاکید کرد که این اتفاق در مراحل بعدی قضاوت جبران می شود.