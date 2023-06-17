دریافت 1 MB کد مطلب 5812471 https://mehrnews.com/x32qRS ۲۷ خرداد ۱۴۰۲، ۱۶:۰۳ کد مطلب 5812471 فیلم سیاست فیلم سیاست ۲۷ خرداد ۱۴۰۲، ۱۶:۰۳ ورود وزیر خارجه عربستان به تهران تصاویری از ورود وزیر خارجه عربستان به تهران را مشاهد میکنید. کپی شد مطالب مرتبط «فیصل بن فرحان» با امیرعبداللهیان دیدار کرد ورودی کالاهای اساسی به یک درصد کاهش یافت فیصل بن فرحان وارد تهران شد تاکید بر عزم تهران بر گسترش مناسبات با آمریکای لاتین خوشهچینی دستاوردهای حاج قاسم در آمریکای لاتین/ چالش در حیاط خلوت آمریکا اطلاعیه سفارت ایران در باکو در مورد سفر هموطنان به جمهوریآذربایجان برچسبها وزیر امور خارجه ایران وزارت امور خارجه ایران عربستان سعودی
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