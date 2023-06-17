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کد مطلب 5812471
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۲۷ خرداد ۱۴۰۲، ۱۶:۰۳

ورود وزیر خارجه عربستان به تهران

ورود وزیر خارجه عربستان به تهران

تصاویری از ورود وزیر خارجه عربستان به تهران را مشاهد می‌کنید.

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