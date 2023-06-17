خبرگزاری مهر - گروه سیاست، نفیسه عبدالهی: سفر پنج روزه رئیسجمهور کشورمان به سه کشور آمریکای لاتین یعنی ونزوئلا، کوبا و نیکاراگوئه با ۳۵ تفاهمنامه به پایان رسید. اما این سفر را نباید صرفاً با انعقاد چند قرارداد تحلیل کرد چرا که فرامتنهای آن مهمتر از متن بود. آمریکای لاتین بیخ گوش رژیم آمریکا در حالی میزبان رئیس جمهور اسلامی ایران بود که ایرانهراسی، دکترین ثابت غرب به سردستگی آمریکاست تا شاید از این گذر مانع توسعه روابط کشورمان با دیگر کشورها و ملل شود ولی آنچه در عمل شاهد هستیم روایت دیگری دارد و نشان میدهد رهیافت جمهوری اسلامی ایران در نوع مواجهه با پدیدههای بینالمللی نتیجه بخش بوده است.
حتماً سخن گفتن درباره این رهیافتها بدون سخن گفتن از قهرمان میدان و دیپلماسی یعنی شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی راه بهجایی نخواهد برد. «قهرمان دیپلماسی» از این منظر که میدان را همواره به عنوان پشتوانه دیپلماسی در بهترین حالت خود نگه داشت تا دیپلماتها از امتیازات میدان در سر میز مذاکره استفاده کنند. اگر اقدامات عمیق میدان نبود، حتماً وضعیت دیپلماسی با آنچه شاهد آن هستیم، فرق میکرد.
صحنه ارتباط جمهوری اسلامی ایران با کشورهای آمریکای لاتین یکی از ساحتهای همین «در خدمت دیپلماسی بودن میدان» است. این روزها رئیس جمهور با فراغ بال به سه کشور یاد شده سفر میکند و قراردادهای متعدد منعقد میکند. اینکه رئیسجمهور ونزوئلا بگوید تندیس قهرمان ملی کشورمان را در کشورش نصب میکند و رئیس جمهور نیکاراگونه نیز یک دقیقه سکوت به نشانه ادای احترام با مقام شهید سلیمانی میکند، همگی نشان میدهد، میدان، قبل از دیپلماسی آنجایی که لازم بوده حضور داشته و سرمایهگذاری کرده است و بدیهی است الان فصل برداشت محصول باشد.
اینکه رئیس جمهور ونزوئلا بگوید در هنگامه حمله سایبری آمریکا، حاج قاسم سلیمانی به ما کمک کرد، یعنی فهم درست شرایط و هنر تبدیل تهدید به فرصت؛ فرصتی برای تأمین منافع ملی کشورمان.
حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی روز دوشنبه ۲۲ خرداد به منظور دیدار با سران کشورهای ونزوئلا، نیکاراگوئه و کوبا عازم آمریکای لاتین شد. وزرای دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، امور خارجه، نفت، فرهنگ و ارشاد اسلامی و بهداشت و درمان آیتالله رئیسی را در این سفر همراهی کردند. سید ابراهیم رئیسی که به دعوت رسمی «نیکولاس مادورو» به «ونزوئلا» سفر کرد، ظهر روز دوشنبه ۲۲ خرداد به وقت محلی وارد فرودگاه بینالمللی کاراکاس شد و مورد استقبال وزیر امور خارجه و وزیر راه ونزوئلا به عنوان رئیس کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی دو کشور قرار گرفت.
رئیس جمهور در اولین برنامه سفر خود با حضور در مقبره «سیمون بولیوار» در شهر کاراکاس ضمن اهدای تاج گل، به مقام رهبر انقلابهای آزادیبخش آمریکای لاتین و سیاستمدار فقید ونزوئلا ادای احترام کرد. رئیس جمهور همچنین دفتر یادبود سیمون بولیوار رهبر جنبشهای آزادیبخش آمریکای لاتین را امضاء کرد.
بامداد سه شنبه ۲۳ خرداد به وقت تهران، «نیکولاس مادورو» رئیس جمهور ونزوئلا در کاخ ریاست جمهوری این کشور، به شکل رسمی از حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی که در رأس هیأت عالی رتبه سیاسی و اقتصادی به ونزوئلا سفر کرده بود، استقبال کرد. در این مراسم جمعی از اقشار مختلف مردم کاراکاس نیز حضور داشتند و در بدو ورود رئیس جمهور اسلامی ایران به کاخ ریاست جمهوری با در دست داشتن پرچمهای ایران و ونزوئلا از رئیس جمهور و هیأت عالی رتبه ایرانی استقبال کردند.
پس از نواخته شدن سرود ملی دو کشور و ثبت عکس یادگاری، رؤسای جمهور ایران و ونزوئلا اعضای هیأتهای عالی رتبه دو کشور را به یکدیگر معرفی کردند.
در حین نواخته شدن سرود ملی جمهوری اسلامی ایران، جمعی از کودکان و نوجوانان ونزوئلایی سرود ملی کشورمان را با زبان فارسی همخوانی کردند. پس از برگزاری مراسم استقبال رسمی، رؤسای جمهور ایران و ونزوئلا ابتدا دیداری خصوصی با یکدیگر داشتند و سپس نشست و مذاکرات هیأتهای عالی رتبه دو کشور برگزار شد.
امضای ۱۹ سند همکاری میان ایران و ونزوئلا
روز سه شنبه ۲۳ خرداد مراسم امضای اسناد همکاریهای دوجانبه ایران و ونزوئلا در حضور رؤسای جمهور دو کشور برگزار شد و مقامات عالیرتبه حاضر ۱۹ سند و تفاهمنامه همکاری امضا کردند.
اعطای نشان افتخار ملی ونزوئلا
در ادامه برنامههای رئیس جمهور در این سفر، «نیکولاس مادورو» نشان افتخار ملی ونزوئلا (نشان درجه یک زنان و مردان آزادیبخش ونزوئلا) را به رئیس جمهور اسلامی ایران اعطا کرد.
دیدگاه مشترک درباره عدالتخواهی
رئیس جمهور کشورمان در نشست مطبوعاتی مشترک با همتای ونزوئلایی خود، با تمجید از سالها مقاومت مردم ونزوئلا در برابر امپریالیسم و ادای احترام به قهرمانان ملی این کشور گفت: ایران و ونزوئلا منافع و دیدگاههای مشترکی در زمینههای استقلال طلبی، آزادی و عدالت خواهی دارند که باعث شده مردم دو کشور کنار هم قرار گیرند.
رئیس جمهور با بیان اینکه مردم ایران و ونزوئلا دارای دشمنان مشترکی هستند که نمیخواهند ما مستقل زندگی کنیم، افزود: ملت ایران در طول سالها دوستی خود را با مردم ونزوئلا اثبات کرده و همواره نشان داده که دوست روزهای سخت آنان است.
رئیسی با اشاره به اینکه روابط میان ایران و ونزوئلا روابط دیپلماتیک معمولی نیست، بلکه راهبردی است، اظهار کرد: برخورداری از منافع، نگاه و دشمن مشترک، همکاریهای فیمابین را عمیق و راهبردی کرده است.
رئیس جمهور با بیان اینکه ایران و ونزوئلا در سالهای گذشته گامهای خوبی در جهت توسعه روابط در حوزههای اقتصادی، تجاری، انرژی و خدمات فنی و مهندسی برداشتهاند، تصریح کرد: امروز دو کشور مصمم به توسعه روابط در حوزههای مختلف هستند.
رئیسی در ادامه خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران به برکت انقلاب اسلامی، خون مطهر شهدا و ایستادگی و مقاومت ملت ایران توانسته فشارها و تحریمها را تبدیل به فرصت کرده و از این طریق ظرفیتهای متنوعی فراهم آورد که آماده به اشتراک گذاشتن آنها با ملت مقاوم ونزوئلا است.
رئیس جمهور با مفید و سازنده توصیف کردن مذاکرات با همتای ونزوئلایی خود در راستای ارتقای سطح روابط دو کشور گفت: در مذاکرات انجام شده هر دو طرف تاکید داشتند که با وجود اقدامات صورت گرفته برای توسعه روابط، همچنان ظرفیت زیادی برای گسترش همکاریهای فیمابین وجود دارد.
سردیس «سردار سلیمانی» در مقبره «سیمون بولیوار»
مادورو همچنین در نشست مشترک با رئیس جمهور ایران به حمله وحشیانه آمریکا به زیرساختهای انرژی ونزوئلا اشاره کرد و از نقش سردار شهید سلیمانی در کشف این حمله سایبری گفت.
در بخشی از این دیدار رئیسی از سیمون بولیوار تمجید کرد و بعد هم از حاج قاسم گفت که نماد مقاومت در مقابل نظام سلطه و چپاول اموال ملتها بود.
مادورو هم ضمن تأیید سخنان رئیس جمهور کشورمان در مقابل به مسئله هک زیرساختهای ونزوئلا توسط آمریکا پرداخت و گفت: «من همواره به یاد ژنرال سلیمانی هستم و به او ادای احترام میکنم. حمله وحشیانهای در سال ۲۰۱۸ از آمریکا به زیرساختهای انرژی ما کرده بودند. او به اکیپی دستور داد تا حمله سایبری را کشف کنند و کمک زیادی به ما کرد. خیلیها در جریان نیستند. من هم ادای احترام میکنم و سردیس ایشان را در مقبره سیمون بولیوار نصب خواهیم کرد».
عزم جدی ونزوئلا برای گسترش روابط با ایران
در ادامه این سفر رئیس جمهور کشورمان با هیأتهای عالی رتبه ایران و ونزوئلا دیدار کرد و با اشاره به توانمندیهای کشورمان در عرصه صدور خدمات فنی-مهندسی و فرآوری محصولات کشاورزی و معدنی، خاطرنشان کرد: ملت ایران به واسطه ایستادگی در برابر نظام سلطه و غلبه بر تحریمها تجربیات و دستاوردهای ارزشمندی در زمینه علمی و فناوری به دست آورده است که میتواند این دستاوردها را با ونزوئلا تبادل کند.
حجت الاسلام رئیسی با تاکید بر فعالتر شدن خطوط کشتیرانی میان دو کشور، گسترش همکاریها در حوزههای صنعتی، معدنی، انرژی و مسائل پولی و بانکی را در تعمیق و تقویت روابط دو کشور حائز اهمیت دانست.
رئیس جمهور با بیان اینکه نظام جدیدی در جهان در حال شکل گیری است، آینده این تحولات را به نفع کشورهای آزادی خواه و مستقل جهان دانست.
نیکلاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا نیز در نشست مشترک هیأتهای عالی رتبه دو کشور با تمجید از سابقه روابط راهبردی تهران و کاراکاس، از عزم خود و اعضای کابینه این کشور برای آغاز دور جدیدی از تلاشها و اقدامات برای گسترش روابط با جمهوری اسلامی ایران خبر داد.
قدرتمند شدن در حوزه اقتصادی مؤثرترین راه مقابله با تحریمهاست
همچنین در ادامه این سفر حجت الاسلام رئیسی در نشست مشترک بازرگانان دو کشور، تقویت فعالیتها و همکاریهای دانشبنیان را از جمله اقدامات مهم در حوزه اقتصادی دانست و بر ضرورت ایجاد دفتر فناوری در ونزوئلا تاکید کرد.
رئیس جمهور بی اثرسازی تحریم و قدرتمند شدن در حوزه اقتصادی را مؤثرترین راه مقابله با تحریمها دانست و خاطرنشان کرد: جوانان ایرانی بهوسیله شرکتهای دانشبنیان از تحریمها فرصت ساختند و توانستند ایران را در برابر تکانهها به آرامش و ثبات برسانند.
بازدید از فروشگاه ایرانی مگاسیس
در ادامه برنامههای سفر رئیس جمهور به آمریکای لاتین، حجت الاسلام رئیسی در فروشگاه ایرانی «مگاسیس» حضور یافت و ضمن بازدید از بخشهای مختلف این فروشگاه با مدیران آن گفتگو کرد.
بازدید از نمایشگاه علم و فناوری دستاوردهای ایرانی در کاراکاس
همچنین رئیس جمهور با حضور در نمایشگاه علم و فناوری دستاوردهای ایرانی در کاراکاس، از بخشهای مختلف این نمایشگاه دیدن کرد.
احیای خط تولید دو خودروساز
در ادامه حجت الاسلام رئیسی در دومین روز از سفر رسمی به ونزوئلا، از خط تولید دو خودروساز ایرانی که مجدداً پس از سالها در ونزوئلا احیا شده است، بازدید کرد. در نمایشگاهی که به همین منظور برپا شد، بخشی از تولیدات دو شرکت «تراکتورسازی ون-ایران» و «سایپا» که مجدداً پس از سالها خط تولید و صادرات خود را در ونزوئلا راه اندازی کردهاند، به نمایش گذاشته شد.
رئیس جمهور در بازدید از این نمایشگاه، دستور احیای کارخانه تراکتورسازی پس از ۹ سال تعطیلی و کارخانه خودروسازی پس از ۷ سال تعطیلی را صادر کرد.
گفتنی است، کارخانه تراکتورسازی و همچنین خودروسازی که در دهه ۸۰ به صورت مشارکتی بین شرکتهای ایرانی و ونزوئلایی، در این کشور تأسیس شده بودند، در دولتهای یازدهم و دوازدهم تعطیل شدند و اخیراً با برطرف کردن موانع مجدداً احیا شدند.
وقتی رئیس مجلس ملی ونزوئلا از ایران به عنوان الگو یاد میکند
رئیس جمهور در سومین برنامه کاریاش در کاراکاس با رئیس و تعدادی از رؤسای کمیسیونهای مجلس ملی ونزوئلا هم دیدار کرد و در این جمع گفت: تجربیات ایران در تبدیل تهدیدها به فرصت میتواند در ونزوئلا نیز مورد استفاده قرار گیرد و شکست توطئههای آمریکا علیه ایران و ونزوئلا نشاندهنده اهمیت همکاریهای این دو کشور با یکدیگر است.
رئیس مجلس ملی ونزوئلا در این دیدار خطاب به رئیس جمهور کشورمان گفت که ایران از مهمترین کشورها در جهان در حال تحول و عاری از امپریالیسم است و ونزوئلا در مسیر مقابله با امپریالیسم باید ایران را الگوی عملی خود قرار دهد.
اهدا پرچم امام حسین (ع) به رئیس جمهور
رئیسی در دومین روز سفر فشرده خود در ونزوئلا با تعدادی از فعالان تشکلهای اسلامی و فرهنگی ساکن در این کشور هم دیدار و گفتگو کرد. این دیدار که در محل اقامت رئیسی صورت گرفت، همکاری و هماهنگی با دولت ونزوئلا را عامل توسعه و تعمیق فعالیتهای دینی و فرهنگی در این کشور دانست.
در پایان این دیدار فعالان تشکلهای اسلامی و فرهنگی ونزوئلا پرچم مقدس مضجع حضرت امام حسین (ع) را به رئیس جمهور اهدا کردند.
واکنش نخبگان ونزوئلایی به سخنان رئیسی
پایان بخش سفر دو روز رئیس جمهور به ونزوئلا با حضور در دیدار پرشور جمعی از نخبگان و دانشگاهیان ونزوئلایی در سالن تئاتر «ترسا کارنیو» کاراکاس بود که رئیسی با ادای احترام به قهرمانان ملی این کشور اظهار کرد: بزرگان و قهرمانان ونزوئلایی در استقلالطلبی، عدالت خواهی و آزادیخواهی پیشقدم بودند و در مبازره با نظام سلطه و استکبار جهانی، تا استقلال کامل دست از مبارزه دست بر نداشتند.
رئیس جمهور با اشاره به سخنان اخیر رئیس جمهور سابق آمریکا مبنی بر اینکه آمریکا نباید در برابر نفت ونزوئلا پول بدهد، زیرا به دنبال به هم ریختن و غارت نفت این کشور است، خاطرنشان کرد: این رفتار جلوه یک نظام استکباری است.
رئیسی در تشریح ابزارهای نظام سلطه برای سلطهگری گفت: سلطهگران با تهدید و تحریم، امپراتوری رسانهای، بحثهای حقوق بشری، سازمانهای بینالمللی، مداخله نظامی، انحصار علم و فناوری و دخالت در امور داخلی کشورها سلطه خود را اعمال میکنند و سخنان ترامپ مصداق بارز استکبار جهانی است و نظم امروز جهان عادلانه نیست که این با واکنش هیجانی دانشجویان و نخبگان ونزوئلایی همراه شد.
ایران قدرت در حال ظهور دنیای جدید
رئیسجمهور ونزوئلا در توئیتر به ستایش ایران پرداخت و نوشت: ما اهمیت آموزش، علم و فناوری برای جوانان را میدانیم و به پیشرفتهای عظیم جمهوری اسلامی ایران در جنبههای مختلف واقفیم. ایران قدرت در حال ظهور دنیای جدید است.
سفر به نیکاراگوئه و حضور سران قوا در آئین استقبال
نیکاراگوئه مهد مبارزه با امپریالیسم دومین مقصد رئیس جمهور در سفر به آمریکای لاتین بود. رئیس جمهور پس از پایان سفر رسمی به ونزوئلا روز چهارشنبه ۲۴ خرداد، به منظور توسعه و تعمیق مناسبات با نیکاراگوئه و به دعوت رسمی دانیل اورتگا رئیس جمهور این کشور، به ماناگوآ سفر کرد.
یک دقیقه سکوت در ماناگوآ به احترام حاج قاسم
در جریان سفر به نیکاراگوئه، رئیس جمهور کشورمان در میدان آزادی شهر «ماناگوآ» مورد استقبال گرم همتای نیکاراگوئه قرار گرفت و جالبتر اینکه در این مراسم رؤسای سه قوه این کشور و صدها نفر از جوانان حضور داشتند.
در این مراسم جوانان نیکاراگوئه سرود ملی جمهوری اسلامی ایران را همخوانی کردند و رئیسجمهور نیکاراگوئه از شهید حاج قاسم سلیمانی تمجید و به احترام ایشان یک دقیقه سکوت اعلام کرد و با ادای احترام به حاج قاسم گفت: «زنده باد شهید ایران ژنرال قاسم سلیمانی زنده باد ملت ایران».
رئیس جمهور کشورمان نیز در میدان آزادی هم، استقلال خواهی، آزادیخواهی و عدالتطلبی را وجه مشترک انقلابهای مردم ایران و نیکاراگوئه عنوان کرد و گفت: که آمریکا میخواست با تحریم ملت ایران را متوقف کند، اما ما تهدیدها را تبدیل به فرصت پیشرفت کردیم.
رئیس جمهور با حضور در میدان انقلاب ماناگوآ، با اهدای تاج گل، به مقام رهبران فقید انقلاب نیکاراگوئه ادای احترام کرد.
اقامه نماز مغرب و عشا در کاخ ریاست جمهوری نیکاراگوئه
حجت الاسلام رئیسی پس از پایان مراسم استقبال رسمی در نیکاراگوئه و پیش از آغاز مذاکرات در کاخ ریاستجمهوری ماناگوا، به دلیل اینکه اذان مغرب گذشته بود، درخواست میکند تا اورتگا و هیأت همراهش چند دقیقهای منتظر بمانند تا نماز را بجا آورد و سپس مذاکرات آغاز شود.
نماز جماعت به امامت رئیسجمهور اقامه شد و پس از گذشت ۲۰ دقیقه، مذاکرات دوساعتی و خصوصی با اورتگا آغاز شد.
گروههای دوستی پارلمانی؛ بستری مناسب برای تقویت روابط
سید ابراهیم رئیسی در ادامه سفر خود به نیکاراگوآ با حضور در ساختمان پارلمان این کشور در دیدار با آقای «گوستاوو پوراس» رئیس مجلس ملی این کشور گفت: مجالس مبتنی بر آرای واقعی مردمی، خانه ملتها محسوب میشوند و حضور نمایندگان حقیقی و برخوردار از رأی مردمی در مجالس قانونگذاری، باعث آرامش مردم کشورهاست.
رئیس جمهور با اشاره به دیدگاه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی، مبنی بر باور و اتکای واقعی به رأی مردم، همکاری مجالس دو کشور را در گسترش روابط فیمابین مؤثر دانست و اظهار داشت: گروههای دوستی پارلمانی بستر مناسبی برای تقویت روابط کشورهای دوست با یکدیگر هستند و این همکاریها میتواند به تقویت روابط کشورها در عرصههای منطقهای و بینالمللی نیز بیانجامد.
رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش دلیل دشمنی امپریالیستها با کشورهای متکی بر آرای واقعی مردمی را، دنبال کردن خواست مردم به جای منافع آنها دانست و تصریح کرد: اینجاست که میان اراده مردم و خواست امپریالیستها در کشورهای برخوردار از مردمسالاری واقعی جنگ ارادهها شکل میگیرد و لذا قدرتهای بزرگ همواره سعی در نفوذ در مجالس چنین کشورهایی داشتهاند.
ارتباط دائمی کشورهای مستقل با یکدیگر عاملی برای مصونیت در مقابل نظام سلطه
رئیس جمهور پس از دیدار دو جانبه با رئیس مجلس ملی نیکاراگوئه، با تشویق و استقبال نمایندگان، وارد صحن مجلس ملی این کشور شد.
حجت الاسلام رئیسی در جمع نمایندگان مجلس نیکاراگوئه هم، بر ایستادگی دو کشور بر رأی مردم، تلاش برای تحقق مردمسالاری و مبارزه با توطئه دشمنان تأکید کرد و گفت: مجالس در کشورهای مستقل که مبتنی بر رأی واقعی مردم هستند، جلوه تحقق مردمسالاری و اراده ملتها محسوب میشوند.
امضای ۳ سند و تفاهم نامه
همچنین در ادامه سفر به نیکاراگوآ مراسم امضای اسناد همکاریهای مهم دوجانبه ایران و نیکاراگوئه در حضور رؤسای جمهور دو کشور برگزار شد و مقامات عالیرتبه دو طرف، ۳ سند و تفاهمنامه همکاری امضا کردند. این تفاهمنامهها در حوزههای قضائی، همکاریهای اقتصادی، بازرگانی و تجهیزات و ملزومات پزشکی بوده که به امضای وزرای خارجه و بهداشت و درمان ایران و همتایان نیکاراگوئهای رسید.
تبدیل تهدید به فرصت
رئیس جمهور کشورمان عصر روز چهارشنبه به وقت محلی، در بخش پایانی برنامههای سفر رسمی به نیکاراگوئه، در نشست مطبوعاتی مشترک با رئیس جمهور این کشور گفت: ارتباط با کشورهای مستقل همواره در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران مورد تاکید بوده و سفر بنده به آمریکای لاتین و کشورهای مستقل در همین راستاست.
رئیسی گفت: ایران بهرغم تحریمها و تهدیدهای گسترده از این تهدیدها برای خود فرصتسازی کرده و به پیشرفتهای قابل ملاحظهای در عرصههای علمی، فنی-مهندسی، بهداشتی، درمانی و دارویی دست یافته و امروز کشوری فناور در این عرصهها محسوب میشود.
کوبا؛ آخرین مقصد از سفر به کشورهای حوزه آمریکای لاتین
روز پنجشنبه ۲۵ خرداد حجت الاسلام رئیسی پس از پایان دو روز سفر رسمی به نیکاراگوئه، به منظور رایزنی برای توسعه و تعمیق مناسبات با استقبال وزیر خارجه کوبا وارد «هاوانا» شد و در کاخ انقلاب شهر هاوانا، به شکل رسمی مورد استقبال «میگل دیاز کانل» رئیس جمهور این کشور قرار گرفت.
همچنین مراسم امضای اسناد همکاریهای دوجانبه ایران و کوبا در حضور رؤسای جمهور دو کشور برگزار شد و مقامات عالیرتبه دو کشور، ۶ سند و تفاهمنامه همکاری امضا کردند.
رئیسی در سفر رسمی خود به کوبا، در نشست با تجار و بازرگانان ایران و کوبا روابط فیمابین را خوب و در حال توسعه توصیف کرد و با تاکید بر اینکه در ایران کارهای زیادی در حوزه دانشبنیان و فناوریپایه انجام شده است، گفت: ایران و کوبا میتوانند در زمینههای نانو تکنولوژری و بایو تکنولوژی همکاریهای خوبی با یکدیگر داشته باشند.
رئیسجمهور با ضروری دانستن ارائه طرحی جدید برای همکاریهای اقتصادی توسط کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و کوبا، بخشهای نیروگاهی و معادن را از جمله حوزههایی دانست که دو کشور میتوانند با یکدیگر همکاری کنند.
همچنین در ادامه این سفر رئیس جمهور از مرکز مهندسی ژنتیک بازدید کرد.
پایان دوران یکجانبه گرایی
رئیس جمهور در آخرین بخش از برنامههای سفر رسمی دو روزه به کوبا در دیدار با آقای «رائول کاسترو» رهبر معنوی و رئیس جمهور سابق این کشور گفت: امروز روابط سیاسی تهران و هاوانا در عالیترین سطح از ابتدای برقراری روابط دو کشور قرار دارد.
«رائول کاسترو» رهبر معنوی و رئیس جمهور سابق کوبا نیز در این دیدار با تمجید از مبارزات انقلابی ملت ایران و ۴۴ سال ایستادگی آنان در مقابل زورگوییهای استکبار و امپریالیسم جهانی گفت: امروز دوران یکجانبهگرایی به سر آمده و در حال گذار به چندجانبهگرایی هستیم.
شهید سلیمانی نماد استقلال و آزادی خواهی در جهان
حسن هانی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به دستاوردهای سفر رئیس جمهور به آمریکای لاتین اظهار داشت: سفر رئیس جمهور کشورمان به سه کشور ونزوئلا، نیکاراگوئه و کوبا نشان میدهد ایران کشوری قدرتمند و فرا اقیانوسی است که توانسته در حیاط خلوت آمریکا جایگاه خود را تثبیت کند.
وی ادامه داد: این سفر علاوه بر اینکه دستاوردهای اقتصادی و سیاسی به همراه دارد نشان میدهد که یک رابطه تنگاتنگ انقلابی، معنوی و سیاسی میان آمریکای لاتین و ایران وجود دارد. ازآنجا که کشورهای آمریکای لاتین در طول دهها سال گذشته همواره از استعمار آمریکا و کشورهای اروپایی رنج برده و سالها مبارزه کرده و توانسته استقلال خود را به دست آورد.
کارشناس سیاست خارجی یادآور شد: نگاه ملتهای آمریکای لاتین به ایران یک نگاه عاطفی و احترام برانگیز است لذا در سفر به این کشور، رئیس جمهور کشورمان در ۲ حوزه رسمی و مردمی مورد استقبال گرم قرار گرفت که نشانده جایگاه والای جمهوری اسلامی ایران است.
هانی زاده با بیان اینکه آمریکا هژمونی خود را از دست داده، افزود: اتفاقات اخیری که رخ داده از جمله حضور ناوگان دریایی ایران در آمریکای لاتین و آمریکای جنوبی نشاندهنده اقتدار دریایی ایران با عبور از تمام اقیانوسها است.
وی خاطرنشان کرد: در سفر رئیس جمهور به آمریکای لاتین اتفاقات مهمی رخ داد که نشان داد شهید سلیمانی نماد استقلال و آزادی خواهی است. تصویر و جایگاهی که سردار سلیمانی در میان ملتهای آمریکای لاتین دارد نشاندهنده استقلال خواهی و مبارزه با امپریالیسم جهانی است.
کارشناس سیاست خارجی با بیان اینکه در این سفر دهها توافقنامه تجاری میان ایران و سه کشور به امضا رسیده است، تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران دروازه بزرگ اقتصادی را به سمت کشورهای آمریکای لاتین باز کرده است.
هانی زاده در پایان تاکید کرد: نفوذ ایران از غرب آسیا به آمریکای لاتین نشان دهنده از بین رفتن هژمونی آمریکا در جهان است.
صادرات فنی مهندسی به حیاط خلوت آمریکا، دستاوردی از اقتدار ملی است
مجتبی یوسفی نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره سفر رئیسجمهور به کشورهای منطقه آمریکای لاتین گفت: یکی از مهمترین موضوعاتی که دکترین جمهوری اسلامی به صورت ویژه آن در پیش گرفته است، سبک نوینی در حوزه دیپلماسی عزتمدارانه بر مبنای نگاه اسلامی و انقلابی است که بر مبانی حضرت امام خمینی نیز (ره) تکیه دارد. این دکترین، ایجاد ارتباط سازنده با اکثر کشورها بر مبنای عزت و اقتدار متقابل است.
وی افزود: ایران، به نوعی امالقرای جهان اسلام و به نوع دیگر، نقطه آمال و اتکای کشورهای آزادیخواه جهان است؛ به ویژه کشورهایی که به نوعی مورد ظلم واقع شدهاند. این خودش یک نوع دکترین جدید بود که با نوع هدایتهای امام خمینی (ره) و بعد از آن، با اندیشهورزی رهبر معظم انقلاب شکل گرفت که مبنای دیپلماسی جمهوری اسلامی را بر اساس حکمت و عزت و اقتدار ملی شکل دادند.
یوسفی بیان کرد: فقط کشورهای مسلمان در این چارچوب نیستند، بلکه هر کشوری که به دنبال حریت و استقلال باشد که این در مورد اکثر کشورهای دنیا صدق میکند، این فرصت را برای طرفین ایجاد میکند که ضمن حفظ هویت ملی و اقتدارشان، مانع از دخالت سلطهجویان در حوزه سیاسی خود شوند و ضمن این مزیت بتوانند در جریان ارتباطات خود منافع را تأمین کنند.
نماینده مردم اهواز در مجلس با بیان اینکه جمهوری اسلامی به جز رژیم غاصب صهیونیستی و آمریکا که خوی استکبارستیزی و ایجاد سلطه دارند، با همه کشورهای دنیا تعامل خواهد داشت، اظهار کرد: این رویکرد در دولتهای مختلف تغییر کرد، برخی با نگاه به غرب و دل بستن به چند کشور محدود اروپایی و آمریکایی، دیپلماسی فعال را نادیده گرفتند. دولت سیزدهم، با دکترین جدیدی که بر مبنای عزت متقابل شکل گرفت، مقرر شد به دیپلماسی منطقهای و فرامنطقهای توجه ویژه شود.
وی تصریح کرد: اخیراً شنیدم که وزیر امور خارجه سابق که ادعای کارشناسی و تخصص دارد و ما نیز او را فرد محترمی میشناسیم، اظهاراتی داشته است؛ ولی هر از چند گاهی وقتی دستاوردی برای کشور محقق میشود سعی میکند با ادبیات خود، ذهنها را به انحراف ببرد؛ همچنانکه در زمان سفر بشار اسد موضوع «دیپلماسی و میدان» مطرح شد و عدهای سعی کردند حضور مقتدرانه جمهوری اسلامی در کشورهای منطقه برای حفظ تمامیت ارزی، افزایش نفوذ محور مقاومت، برخورد با تروریست بینالمللی را به حاشیه بکشانند.
یوسفی با تاکید بر اینکه نباید با اهداف سیاسی منافع و مصالح ملی کشور را مورد خدشه قرار دهیم، عنوان کرد: انعقاد پیمانهای متعدد بینالمللی از جمله اقدامات خوبی بود که در زمینه دیپلماسی فعال رقم خورد. همچنین تعاملات فرامنطقهای از جمله صادرات خدمات فنی مهندسی به کشورهای فرامنطقهای مثل کشورهای آمریکای لاتین که روزگاری حیاط خلوت آمریکا بود این حضور فعال و مدبرانه را تأیید میکند و دستاوردی از اقتدار ملی است.
نماینده مردم اهواز در مجلس با اشاره به اینکه دستاوردهای جمهوری اسلامی در این زمینه به مذاق غربیها و طرفداران غرب در کشور خوش نیامده است، بیان کرد: بنا بر گفته آنها قرار بود ایران کشوری منزوی باشد، اما با دیپلماسی فعال نشان داد از ظرفیتهای منطقهای و فرامنطقهای با حفظ استقلال کشورها و عدم دخالت در امور داخلی آنها استفاده خواهد کرد.
وی درباره دستاورد این دیپلماسی برای شکلگیری چهرهای مترقی از ایران در جهان، یادآور شد: چهره جمهوری اسلامی همیشه کشوری مقتدر و در عین حال مظلوم بوده اما برخی در دنیا تلاش کردند چهرهای نظامی از ایران بسازند؛ البته آزادگان سراسر جهان این را قبول ندارند. ما افتخار میکنیم که هرگز مهاجم به کشوری نبودیم اما کشورهای مدعی دموکراسی مثل فرانسه و آلمان با ارائه خدمات و تجهیزات و سلاحهای کشتار جمعی باعث جنگ در منطقه شدند.
یوسفی اظهار کرد: امروز صدور خدمات فنی مهندسی به کشورهای فرامنطقهای که در دولت سیزدهم رونق گرفته است، از طرفی نشان برادری، همدلی و احترام به کشورهای دیگر است و از طرف دیگر توان علمی، فنی، مهندسی و تکنولوژیهایی که جوانان این کشور به دست آوردهاند.
تصویر حاج قاسم سلیمانی در دستان ژنرال تشریفات کاخ ریاست جمهوری کوبا
۳۵ سند تفاهم و توافق در سفر به آمریکای لاتین امضا شد
حجت الاسلام رئیسی پس از سفر رسمی پنج روزه به سه کشور ونزوئلا، نیکاراگوئه و کوبا در رابطه با دستاوردهای این سفر گفت: آمریکای لاتین یک منطقه راهبردی در جهان است. وجه مشترک بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین آزادیخواهی، استقلالطلبی و عدالتجویی و توجه به خواست مردم است که با انقلاب اسلامی هم نسبت دارد.
رئیسی تاکید کرد: ما در سیاست خارجی اصل کارمان بر تعادل در ارتباط با همه کشورهای جهان است. هرکسی در هرکجا در دنیا بخواهد با جمهوری اسلامی ارتباط خوب و سازنده و با توجه به منافع دو کشور داشته باشد ما ارتباط خوبی برقرار میکنیم.
رئیسجمهوری تصریح کرد: اگر کشورهایی هم بخواهند با ما دشمنی کنند نگاه ما مقاومت و ایستادگی است و ملت ایران هم در عمل همینطور بوده است. نگاه ما به شرق و غرب و همه کشورها متعادل است. در حوزههای مختلفی فعالیت داریم و برای کارهایی که پیشینیان انجام دادند ارزش قائل هستیم.
رئیسی خاطر نشان کرد: در این سفر ۳۵ سند تفاهم و توافق با این سه کشور در حوزههای مختلف اعم از انرژی صنعت و معدن و نیروگاه به امضا رساندیم.
به گزارش مهر، انتخاب مقصدهای سفر نمایندگان ایران به آمریکای لاتین در دولت سیزدهم از وزیر خارجه گرفته تا شخص رئیسجمهور نشان میدهد که عزم دولت مردمی برای تقویت روابط، نه تنها جدی است، بلکه در تلاش است تا تعداد بیشتری از کشورهای این جغرافیای پهناور در فاصله بیش از ۱۲ هزار کیلومتری را به فهرست مراودات و تعاملات خود اضافه کند.
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