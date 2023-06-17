خبرگزاری مهر - گروه سیاست، نفیسه عبدالهی: سفر پنج روزه رئیس‌جمهور کشورمان به سه کشور آمریکای لاتین یعنی ونزوئلا، کوبا و نیکاراگوئه با ۳۵ تفاهمنامه به پایان رسید. اما این سفر را نباید صرفاً با انعقاد چند قرارداد تحلیل کرد چرا که فرامتن‌های آن مهم‌تر از متن بود. آمریکای لاتین بیخ گوش رژیم آمریکا در حالی میزبان رئیس جمهور اسلامی ایران بود که ایران‌هراسی، دکترین ثابت غرب به سردستگی آمریکاست تا شاید از این گذر مانع توسعه روابط کشورمان با دیگر کشورها و ملل شود ولی آنچه در عمل شاهد هستیم روایت دیگری دارد و نشان می‌دهد رهیافت جمهوری اسلامی ایران در نوع مواجهه با پدیده‌های بین‌المللی نتیجه بخش بوده است.

حتماً سخن گفتن درباره این رهیافت‌ها بدون سخن گفتن از قهرمان میدان و دیپلماسی یعنی شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی راه به‌جایی نخواهد برد. «قهرمان دیپلماسی» از این منظر که میدان را همواره به عنوان پشتوانه دیپلماسی در بهترین حالت خود نگه داشت تا دیپلمات‌ها از امتیازات میدان در سر میز مذاکره استفاده کنند. اگر اقدامات عمیق میدان نبود، حتماً وضعیت دیپلماسی با آنچه شاهد آن هستیم، فرق می‌کرد.

صحنه ارتباط جمهوری اسلامی ایران با کشورهای آمریکای لاتین یکی از ساحت‌های همین «در خدمت دیپلماسی بودن میدان» است. این روزها رئیس جمهور با فراغ بال به سه کشور یاد شده سفر می‌کند و قراردادهای متعدد منعقد می‌کند. اینکه رئیس‌جمهور ونزوئلا بگوید تندیس قهرمان ملی کشورمان را در کشورش نصب می‌کند و رئیس جمهور نیکاراگونه نیز یک دقیقه سکوت به نشانه ادای احترام با مقام شهید سلیمانی می‌کند، همگی نشان می‌دهد، میدان، قبل از دیپلماسی آنجایی که لازم بوده حضور داشته و سرمایه‌گذاری کرده است و بدیهی است الان فصل برداشت محصول باشد.

اینکه رئیس جمهور ونزوئلا بگوید در هنگامه حمله سایبری آمریکا، حاج قاسم سلیمانی به ما کمک کرد، یعنی فهم درست شرایط و هنر تبدیل تهدید به فرصت؛ فرصتی برای تأمین منافع ملی کشورمان.

حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی روز دوشنبه ۲۲ خرداد به منظور دیدار با سران کشورهای ونزوئلا، نیکاراگوئه و کوبا عازم آمریکای لاتین شد. وزرای دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، امور خارجه، نفت، فرهنگ و ارشاد اسلامی و بهداشت و درمان آیت‌الله رئیسی را در این سفر همراهی کردند. سید ابراهیم رئیسی که به دعوت رسمی «نیکولاس مادورو» به «ونزوئلا» سفر کرد، ظهر روز دوشنبه ۲۲ خرداد به وقت محلی وارد فرودگاه بین‌المللی کاراکاس شد و مورد استقبال وزیر امور خارجه و وزیر راه ونزوئلا به عنوان رئیس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی دو کشور قرار گرفت.

رئیس جمهور در اولین برنامه سفر خود با حضور در مقبره «سیمون بولیوار» در شهر کاراکاس ضمن اهدای تاج گل، به مقام رهبر انقلاب‌های آزادیبخش آمریکای لاتین و سیاستمدار فقید ونزوئلا ادای احترام کرد. رئیس جمهور همچنین دفتر یادبود سیمون بولیوار رهبر جنبش‌های آزادیبخش آمریکای لاتین را امضاء کرد.

بامداد سه شنبه ۲۳ خرداد به وقت تهران، «نیکولاس مادورو» رئیس جمهور ونزوئلا در کاخ ریاست جمهوری این کشور، به شکل رسمی از حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی که در رأس هیأت عالی رتبه سیاسی و اقتصادی به ونزوئلا سفر کرده بود، استقبال کرد. در این مراسم جمعی از اقشار مختلف مردم کاراکاس نیز حضور داشتند و در بدو ورود رئیس جمهور اسلامی ایران به کاخ ریاست جمهوری با در دست داشتن پرچم‌های ایران و ونزوئلا از رئیس جمهور و هیأت عالی رتبه ایرانی استقبال کردند.

پس از نواخته شدن سرود ملی دو کشور و ثبت عکس یادگاری، رؤسای جمهور ایران و ونزوئلا اعضای هیأت‌های عالی رتبه دو کشور را به یکدیگر معرفی کردند.

در حین نواخته شدن سرود ملی جمهوری اسلامی ایران، جمعی از کودکان و نوجوانان ونزوئلایی سرود ملی کشورمان را با زبان فارسی همخوانی کردند. پس از برگزاری مراسم استقبال رسمی، رؤسای جمهور ایران و ونزوئلا ابتدا دیداری خصوصی با یکدیگر داشتند و سپس نشست و مذاکرات هیأت‌های عالی رتبه دو کشور برگزار شد.

امضای ۱۹ سند همکاری میان ایران و ونزوئلا

روز سه شنبه ۲۳ خرداد مراسم امضای اسناد همکاری‌های دوجانبه ایران و ونزوئلا در حضور رؤسای جمهور دو کشور برگزار شد و مقامات عالی‌رتبه حاضر ۱۹ سند و تفاهمنامه همکاری امضا کردند.

اعطای نشان افتخار ملی ونزوئلا

در ادامه برنامه‌های رئیس جمهور در این سفر، «نیکولاس مادورو» نشان افتخار ملی ونزوئلا (نشان درجه یک زنان و مردان آزادیبخش ونزوئلا) را به رئیس جمهور اسلامی ایران اعطا کرد.

دیدگاه مشترک درباره عدالتخواهی

رئیس جمهور کشورمان در نشست مطبوعاتی مشترک با همتای ونزوئلایی خود، با تمجید از سال‌ها مقاومت مردم ونزوئلا در برابر امپریالیسم و ادای احترام به قهرمانان ملی این کشور گفت: ایران و ونزوئلا منافع و دیدگاه‌های مشترکی در زمینه‌های استقلال طلبی، آزادی و عدالت خواهی دارند که باعث شده مردم دو کشور کنار هم قرار گیرند.

رئیس جمهور با بیان اینکه مردم ایران و ونزوئلا دارای دشمنان مشترکی هستند که نمی‌خواهند ما مستقل زندگی کنیم، افزود: ملت ایران در طول سال‌ها دوستی خود را با مردم ونزوئلا اثبات کرده و همواره نشان داده که دوست روزهای سخت آنان است.

رئیسی با اشاره به اینکه روابط میان ایران و ونزوئلا روابط دیپلماتیک معمولی نیست، بلکه راهبردی است، اظهار کرد: برخورداری از منافع، نگاه و دشمن مشترک، همکاری‌های فیمابین را عمیق و راهبردی کرده است.

رئیس جمهور با بیان اینکه ایران و ونزوئلا در سال‌های گذشته گام‌های خوبی در جهت توسعه روابط در حوزه‌های اقتصادی، تجاری، انرژی و خدمات فنی و مهندسی برداشته‌اند، تصریح کرد: امروز دو کشور مصمم به توسعه روابط در حوزه‌های مختلف هستند.

رئیسی در ادامه خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران به برکت انقلاب اسلامی، خون مطهر شهدا و ایستادگی و مقاومت ملت ایران توانسته فشارها و تحریم‌ها را تبدیل به فرصت کرده و از این طریق ظرفیت‌های متنوعی فراهم آورد که آماده به اشتراک گذاشتن آنها با ملت مقاوم ونزوئلا است.

رئیس جمهور با مفید و سازنده توصیف کردن مذاکرات با همتای ونزوئلایی خود در راستای ارتقای سطح روابط دو کشور گفت: در مذاکرات انجام شده هر دو طرف تاکید داشتند که با وجود اقدامات صورت گرفته برای توسعه روابط، همچنان ظرفیت زیادی برای گسترش همکاری‌های فیمابین وجود دارد.

سردیس «سردار سلیمانی» در مقبره «سیمون بولیوار»

مادورو همچنین در نشست مشترک با رئیس جمهور ایران به حمله وحشیانه آمریکا به زیرساخت‌های انرژی ونزوئلا اشاره کرد و از نقش سردار شهید سلیمانی در کشف این حمله سایبری گفت.

در بخشی از این دیدار رئیسی از سیمون بولیوار تمجید کرد و بعد هم از حاج قاسم گفت که نماد مقاومت در مقابل نظام سلطه و چپاول اموال ملت‌ها بود.

مادورو هم ضمن تأیید سخنان رئیس جمهور کشورمان در مقابل به مسئله هک زیرساخت‌های ونزوئلا توسط آمریکا پرداخت و گفت: «من همواره به یاد ژنرال سلیمانی هستم و به او ادای احترام می‌کنم. حمله وحشیانه‌ای در سال ۲۰۱۸ از آمریکا به زیرساخت‌های انرژی ما کرده بودند. او به اکیپی دستور داد تا حمله سایبری را کشف کنند و کمک زیادی به ما کرد. خیلی‌ها در جریان نیستند. من هم ادای احترام می‌کنم و سردیس ایشان را در مقبره سیمون بولیوار نصب خواهیم کرد».

عزم جدی ونزوئلا برای گسترش روابط با ایران

در ادامه این سفر رئیس جمهور کشورمان با هیأت‌های عالی رتبه ایران و ونزوئلا دیدار کرد و با اشاره به توانمندی‌های کشورمان در عرصه صدور خدمات فنی-مهندسی و فرآوری محصولات کشاورزی و معدنی، خاطرنشان کرد: ملت ایران به واسطه ایستادگی در برابر نظام سلطه و غلبه بر تحریم‌ها تجربیات و دستاوردهای ارزشمندی در زمینه علمی و فناوری به دست آورده است که می‌تواند این دستاوردها را با ونزوئلا تبادل کند.

حجت الاسلام رئیسی با تاکید بر فعال‌تر شدن خطوط کشتیرانی میان دو کشور، گسترش همکاری‌ها در حوزه‌های صنعتی، معدنی، انرژی و مسائل پولی و بانکی را در تعمیق و تقویت روابط دو کشور حائز اهمیت دانست.

رئیس جمهور با بیان اینکه نظام جدیدی در جهان در حال شکل گیری است، آینده این تحولات را به نفع کشورهای آزادی خواه و مستقل جهان دانست.

نیکلاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا نیز در نشست مشترک هیأت‌های عالی رتبه دو کشور با تمجید از سابقه روابط راهبردی تهران و کاراکاس، از عزم خود و اعضای کابینه این کشور برای آغاز دور جدیدی از تلاش‌ها و اقدامات برای گسترش روابط با جمهوری اسلامی ایران خبر داد.

قدرتمند شدن در حوزه اقتصادی مؤثرترین راه مقابله با تحریم‌هاست

همچنین در ادامه این سفر حجت الاسلام رئیسی در نشست مشترک بازرگانان دو کشور، تقویت فعالیت‌ها و همکاری‌های دانش‌بنیان را از جمله اقدامات مهم در حوزه اقتصادی دانست و بر ضرورت ایجاد دفتر فناوری در ونزوئلا تاکید کرد.

رئیس جمهور بی اثرسازی تحریم و قدرتمند شدن در حوزه اقتصادی را مؤثرترین راه مقابله با تحریم‌ها دانست و خاطرنشان کرد: جوانان ایرانی به‌وسیله شرکت‌های دانش‌بنیان از تحریم‌ها فرصت ساختند و توانستند ایران را در برابر تکانه‌ها به آرامش و ثبات برسانند.

بازدید از فروشگاه ایرانی مگاسیس

در ادامه برنامه‌های سفر رئیس جمهور به آمریکای لاتین، حجت الاسلام رئیسی در فروشگاه ایرانی «مگاسیس» حضور یافت و ضمن بازدید از بخش‌های مختلف این فروشگاه با مدیران آن گفتگو کرد.

بازدید از نمایشگاه علم و فناوری دستاوردهای ایرانی در کاراکاس

همچنین رئیس جمهور با حضور در نمایشگاه علم و فناوری دستاوردهای ایرانی در کاراکاس، از بخش‌های مختلف این نمایشگاه دیدن کرد.

احیای خط تولید دو خودروساز

در ادامه حجت الاسلام رئیسی در دومین روز از سفر رسمی به ونزوئلا، از خط تولید دو خودروساز ایرانی که مجدداً پس از سال‌ها در ونزوئلا احیا شده است، بازدید کرد. در نمایشگاهی که به همین منظور برپا شد، بخشی از تولیدات دو شرکت «تراکتورسازی ون-ایران» و «سایپا» که مجدداً پس از سال‌ها خط تولید و صادرات خود را در ونزوئلا راه اندازی کرده‌اند، به نمایش گذاشته شد.

رئیس جمهور در بازدید از این نمایشگاه، دستور احیای کارخانه تراکتورسازی پس از ۹ سال تعطیلی و کارخانه خودروسازی پس از ۷ سال تعطیلی را صادر کرد.

گفتنی است، کارخانه تراکتورسازی و همچنین خودروسازی که در دهه ۸۰ به صورت مشارکتی بین شرکت‌های ایرانی و ونزوئلایی، در این کشور تأسیس شده بودند، در دولت‌های یازدهم و دوازدهم تعطیل شدند و اخیراً با برطرف کردن موانع مجدداً احیا شدند.

وقتی رئیس مجلس ملی ونزوئلا از ایران به عنوان الگو یاد می‌کند

رئیس جمهور در سومین برنامه کاری‌اش در کاراکاس با رئیس و تعدادی از رؤسای کمیسیون‌های مجلس ملی ونزوئلا هم دیدار کرد و در این جمع گفت: تجربیات ایران در تبدیل تهدیدها به فرصت می‌تواند در ونزوئلا نیز مورد استفاده قرار گیرد و شکست توطئه‌های آمریکا علیه ایران و ونزوئلا نشان‌دهنده اهمیت همکاری‌های این دو کشور با یکدیگر است.

رئیس مجلس ملی ونزوئلا در این دیدار خطاب به رئیس جمهور کشورمان گفت که ایران از مهمترین کشورها در جهان در حال تحول و عاری از امپریالیسم است و ونزوئلا در مسیر مقابله با امپریالیسم باید ایران را الگوی عملی خود قرار دهد.

اهدا پرچم امام حسین (ع) به رئیس جمهور

رئیسی در دومین روز سفر فشرده خود در ونزوئلا با تعدادی از فعالان تشکل‌های اسلامی و فرهنگی ساکن در این کشور هم دیدار و گفتگو کرد. این دیدار که در محل اقامت رئیسی صورت گرفت، همکاری و هماهنگی با دولت ونزوئلا را عامل توسعه و تعمیق فعالیت‌های دینی و فرهنگی در این کشور دانست.

در پایان این دیدار فعالان تشکل‌های اسلامی و فرهنگی ونزوئلا پرچم مقدس مضجع حضرت امام حسین (ع) را به رئیس جمهور اهدا کردند.

واکنش نخبگان ونزوئلایی به سخنان رئیسی

پایان بخش سفر دو روز رئیس جمهور به ونزوئلا با حضور در دیدار پرشور جمعی از نخبگان و دانشگاهیان ونزوئلایی در سالن تئاتر «ترسا کارنیو» کاراکاس بود که رئیسی با ادای احترام به قهرمانان ملی این کشور اظهار کرد: بزرگان و قهرمانان ونزوئلایی در استقلال‌طلبی، عدالت خواهی و آزادیخواهی پیشقدم بودند و در مبازره با نظام سلطه و استکبار جهانی، تا استقلال کامل دست از مبارزه دست بر نداشتند.

رئیس جمهور با اشاره به سخنان اخیر رئیس جمهور سابق آمریکا مبنی بر اینکه آمریکا نباید در برابر نفت ونزوئلا پول بدهد، زیرا به دنبال به هم ریختن و غارت نفت این کشور است، خاطرنشان کرد: این رفتار جلوه یک نظام استکباری است.

رئیسی در تشریح ابزارهای نظام سلطه برای سلطه‌گری گفت: سلطه‌گران با تهدید و تحریم، امپراتوری رسانه‌ای، بحث‌های حقوق بشری، سازمان‌های بین‌المللی، مداخله نظامی، انحصار علم و فناوری و دخالت در امور داخلی کشورها سلطه خود را اعمال می‌کنند و سخنان ترامپ مصداق بارز استکبار جهانی است و نظم امروز جهان عادلانه نیست که این با واکنش هیجانی دانشجویان و نخبگان ونزوئلایی همراه شد.



‏‬ ایران قدرت در حال ظهور دنیای جدید

رئیس‌جمهور ونزوئلا در توئیتر به ستایش ایران پرداخت و نوشت: ما اهمیت آموزش، علم و فناوری برای جوانان را می‌دانیم و به پیشرفت‌های عظیم جمهوری اسلامی ایران در جنبه‌های مختلف واقفیم. ایران قدرت در حال ظهور دنیای جدید است.

سفر به نیکاراگوئه و حضور سران قوا در آئین استقبال

نیکاراگوئه مهد مبارزه با امپریالیسم دومین مقصد رئیس جمهور در سفر به آمریکای لاتین بود. رئیس جمهور پس از پایان سفر رسمی به ونزوئلا روز چهارشنبه ۲۴ خرداد، به منظور توسعه و تعمیق مناسبات با نیکاراگوئه و به دعوت رسمی دانیل اورتگا رئیس جمهور این کشور، به ماناگوآ سفر کرد.