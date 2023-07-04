علمای شیعه چراغ های فروزان جهان هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید محمدعلی آل هاشم در همایش بزرگداشت و آئین افتتاح خانه پدری علامه عبدالحسین امینی در سراب، با اشاره به جایگاه ممتاز و بی بدیل علامه امینی در فقه و علوم شیعه، گفت: این عالم و عارف بی نظیر شخصیت درخشان و بی همتای حکمت و معرفت شیعی است.

وی افزود: علامه با مجاهدت علمی و معرفتی خود قله‌های رفیع علوم فلسفه، حکمت، عرفان و فقه را فتح و فضائل اخلاقی، کمالات معنوی و سیره ائمه را در اذهان مردم تداعی کرد.

حجت الاسلام آل هاشم علمای شیعه را چراغ‌های فروزان جهان دانست و ادامه داد: مردم به لطف این علما که جانشین و وارثان انبیا و فرستادگان الهی هستند، به راه راست هدایت می‌شوند و در تاریخ به مردانی برمی خوریم که فرشتگان حقیقت بودند و چهره واقعی حق را عیان و حجت الهی را بر خلایق تمام کردند.

وی ادامه داد: علامه امینی برای اهل نظر جهانی از لطف و صفا بود و ثمره عشق او به امیرالمومنین (ع) و عنایت آن حضرت به این علامه و نیز زحمت‌های طاقت فرسایش کتابت الغدیر شد و این نام را برای تبرک به این کتاب نهادند که اقیانوسی از گوهرهای گرانبهای علم و معرفت است.

حجت الاسلام آل هاشم اثر بی مانند الغدیر امینی را غدیری دانست که در پی آن اقیانوس‌های علم و دانش، آمیخته با خلوص و صفایی بی پایان جاری است و خرمنی از دلایل تاریخی برای حقانیت آئین مقدس جعفری و نتیجه یک عمر کوشش، مجاهدت، مطالعه، تفحص، تدبر عمیق و مبتکرانه برای یافتن گوهرهای پراکنده حقایق تابناک در کتابخانه های اهل سنت می‌باشد که در عالم علم و ادب چنین اثری بی همتاست.

وی گفت: الغدیر اثری است که گمگشتگان وادی حیرت و جهالت را به سایه سار خود می‌خواند تا از حیرانی و گمراهی نجات یابند.

حجت الاسلام آل هاشم با بیان اینکه الغدیر علامه امینی پالایش داستان اسلام از جعلیات قصه گویان هواپرست و مغرض است، گفت: اسلام مکتبی است انسان ساز و تربیت یافتگان در مکتب اهل بیت (ع) نیز موحدی پاک و مظاهر والای انسان صالح هستند که قلوب پاکشان جز به امید زنده شدن فضیلت‌ها و شکست رذیلت‌ها نمی‌تپد و عمر خود را صرف تعالی انسان‌ها می‌کنند.