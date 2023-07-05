به گزارش خبرنگار مهر، برگزاری رویدادهای گردشگری یکی از برنامههای اعلام شده توسط ستاد هماهنگی خدمات سفرهای تابستانی است. رویدادهایی که قرار است ضمن معرفی آئینها به معرفی جاذبههای مخصوص فصل تابستان نیز اشارهای داشته باشد و شاید برگزاری هر برنامهای در هر شهری، دلیلی برای جذب گردشگر به آن منطقه نیز باشد. در این بخش رویدادهایی معرفی شده اند که زمان اجرای آنها تیر ماه است.
برخی از جشنوارههای تابستانی کشور از روز اول تیر تا کنون برگزار شده اند از جمله مراسم عید قربان در برخی از استانها مانند کرمانشاه که به صورت ویژه در روستای بانه وره برگزار شد.
جشن ثبت جهانی بیستون نیز روز اول تیر در شهرستان هرسین برگزار شده است اما نمایشگاههایی مانند نمایشگاه صنایع دستی هنرمندان تحت پوشش سازمان بهزیستی در استان کرمانشاه تا آخر تیر ادامه دارد.
استانهایی هم هستند که از الان درحال برنامه ریزی برای برگزاری برنامه هستند مانند آذربایجان غربی که در نظر دارد مراسم زیارتی قره کلیسا را در اواخر تیر برگزار کند یا مسابقه رالی خانوادگی که ۳۰ تیر در سلطانیه برگزار خواهد شد.
تعدادی از جشنوارهها نیز اگرچه در این ماه برگزار میشوند اما هنوز تاریخ دقیق آنها مشخص نیست مانند جشنواره باغهای بهاری، زردآلو، بسطام، رصد ستارگان در سمنان یا نیلوفر آبی بابلسر، تمشک جنگلی نکا، جشنواره پیاز میانرود، جشنواره سیزده شو روستای کندلوس و گلیم شیریکی پیچ سیرجان که با هدف شناساندن این محصول در استان کرمان برگزار میشود.
با این حال علاقه مندان برای شرکت در این جشنوارهها باید به ادارههای کل میراث فرهنگی در استانها مراجعه کنند و روز دقیق برگزاری این برنامهها را بپرسند اما با مراجعه به این جدول نیز میتوان تا حدودی از برگزاری جشنوارهها اطلاع پیدا کرد.
