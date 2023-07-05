رتبه ایران در تولید علم مناسب است/ در کسب و کار رتبه آخر را داریم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، سومین رویداد تانای استان خراسان شمالی (توسعه و ارتقای زیست بوم نوآوری) در حوزه صنعت و رویداد سرمایه گذاری تا ثریا شهرستان اسفراین با همکاری پارک علم و فناوری، اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان، و سپاه جوادالائمه(ع) استان به منظور همرسانی دستگاه های ارائه دهنده نیازهای فناورانه و شرکتهای دانشبنیان برگزار شد.
صفدری مشاور معاونت فناوری و نوآوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در همایش تانا (توسعه و ارتقا زیست بوم نوآوری استانها) صنعت که در اسفراین برگزار شد، اظهار کرد: در حال حاضر رتبه ایران در دنیا در ارتباط با حوزه نوآوری ۵۳ است. اما رتبه ایران در تولید علم مناسب بوده و در جایگاه ۱۵ دنیا قرار دارد.
وی با طرح این سوال که چرا در حوزه نوآوری نتوانستهایم همچون رتبه تولید علم پیشرفت کنیم؟ بیان کرد: این مشکل از حوزه فناوری نشأت نمیگیرد؛ چرا که ما در حوزه کسب و کار در رتبه آخر دنیا یعنی در جایگاه ۱۳۱ از ۱۳۲ کشور قرار داریم.
صفدری تاکید کرد: باید تلاش کنیم تا زیرساختهای لازم برای قوانین و مقررات و همچنین کسب و کار را فراهم و همه را دور هم جمع کنیم تا بتوانیم در حوزه نوآوری ارتقاء یابیم.
وی تصریح کرد: حوزه نوآوری همچون بازی فوتبال است که همه باید در کنار یکدیگر قرار گرفته و برای رسیدن به یک هدف واحد تلاش کنند.
مشاور معاونت فناوری و نوآوری وزارت علوم همچنین در این رویداد ضمن اشاره به سامانه نان (نظام ایدهها و نیازها) هدف از برگزاری رویدادهای تانا را تشریح کرد و توانمندی مجموعههای صنعتی را با مثالهایی از نوآوری سیستمی بیان کرد.
وی پیشنهاد کرد با توجه به ظرفیتهای خوب حوزه صنعت بویژه فولاددر شهرستان اسفراین، برگزاری رویدادی مانند تانا کمترین سطح همکاری پارک و صنعت است و پیشنهاد میکنم میتوان یک مرکز رشد تخصصی این حوزه را بهصورت مشارکت پارک علم و فناوری و صنایع ایجاد کرد.
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