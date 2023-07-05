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۱۴ تیر ۱۴۰۲، ۱۰:۲۹

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان:

گرد و خاک سالانه ۴۰۰ میلیارد تومان به اصفهان خسارت می‌زند

گرد و خاک سالانه ۴۰۰ میلیارد تومان به اصفهان خسارت می‌زند

اصفهان – مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: گرد و خاک سالانه ۴۰۰ میلیارد تومان به اصفهان خسارت می‌زند.

منصور شیشه فروش در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به کاهش کیفیت هوای استان اصفهان با توجه به خیزش کانون‌های گرد و خاک اظهار داشت: این شرایط به علت وزش تندبادهای فصلی در مناطق شرق و شمال استان با منشأ داخلی مرز استان اصفهان و سمنان، کویر معلمان و ریگ جن ایجاد شده است.

وی با بیان اینکه این پدیده از روز گذشته تشدید شده و تا فردا ادامه دارد، ابراز داشت: در حال حاضر شاخص کیفی هوای اصفهان به علت نفوذ گرد و خاک ناسالم برای عموم است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به اینکه کاهش میدان دید را در شهرستان‌های خور و بیابانک، اردستان، نائین، ورزنه، شهرضا، کاشان، آران و بیدگل، برخوار و نیز شهرهای زواره، انارک، مهاباد، دولت‌آباد، شرق اصفهان، سجزی و بادرود داریم، ابراز داشت: باید توجه داشت که از ابتدای سال جاری تاکنون ۲۰ روز هوای ناسالم به دلیل شرایط گرو خاک در اصفهان ثبت شده است.

فعالیت معادن و کارگاه‌های مصالح ساختمانی ممنوع شد

وی با بیان اینکه در شرایط فعلی واحدهای معدنی و تولید مصالح اجازه فعالیت ندارند، افزود: هرگونه اقدام منجر به افزایش گرد و خاک و آلودگی هوا ممنوع است و با متخلفان برخورد خواهد شد.

شیشه فروش با بیان اینکه بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته امسال برای کنترل کانون‌های گرد و خاک قرار است در یک هزار هکتار از اراضی مطالعه شده عملیات نهال کاری و بیابان زدایی انجام شود، اضافه کرد: همچنین اجرای ۲۰۰ کیلومتر تله رسوب گیر و باد شکن برای حفاظت جاده‌ها در برابر تند باد گرد و خاک نیز در دستور کار است.

وی با بیان اینکه تاکنون ۳۱۰ هزار هکتار نهال کاری در سطح مناطق بیابانی استان انجام شده است، ادامه داد: بر اساس برآوردهای صورت گرفته سالانه ۴۰۰ میلیارد تومان خسارات ناشی از گرد و خاک در بخش‌های مختلف به استان وارد می‌شود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با بیان اینکه خشکی رودخانه زاینده رود، عدم تأمین حقابه های قانونی کشاورزی و زیست محیطی رودخانه و تالاب گاوخونی و رها شدن بسیاری از مزارع حاصل خیز به دلیل عدم تأمین آب از عللی است که باعث افزایش کانون‌های منقطه ای گرد و خاک در اصفهان شده است، گفت: عملاً با وزش باد شاهد خیزش گرد و خاک از سطوح خشک بستر رودخانه و مزارع هستیم.

لزوم تسریع در اجرای طرح‌های انتقال آب

وی تسریع در تکمیل طرح‌های انتقال آب به زاینده رود احیای رودخانه و تالاب و جاری بودن مستمر آب در بستر رودخانه را از عوامل کاهش اثرات گرد و خاک در اصفهان اعلام کرد و افزود: ضروری است وزارت نیرو مشابه طرح‌هایی که برای احیای دریاچه ارومیه و تأمین آب سایر استان‌ها اقدام شده برای احیای زاینده رود نیز اقدام کند که اثرات ان کاهش فرونشست زمین و کنترل گرد و خاک خواهد بود.

شیشه فروش تصریح کرد: همچنین با توجه به انجام مطالعات و تعیین راهکار برای اجرای طرح‌های بیابان زدایی در ۱۵۰ هزار هکتار از اراضی اولویت دار و کانون‌های بحرانی فرسایش بادی استان سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور باید نسبت به تأمین اعتبار برای اجرای طرح‌ها در پهنه‌های خطر پذیر از جملا حوزه آبریز گاوخونی، دشت سجزی، محدوده فرودگاه شرق اصفهان، برخوار، آران و بیدگل و اردستان در استان اقدام کنند.

کد مطلب 5828056

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