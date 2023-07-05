منصور شیشه فروش در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به کاهش کیفیت هوای استان اصفهان با توجه به خیزش کانون‌های گرد و خاک اظهار داشت: این شرایط به علت وزش تندبادهای فصلی در مناطق شرق و شمال استان با منشأ داخلی مرز استان اصفهان و سمنان، کویر معلمان و ریگ جن ایجاد شده است.

وی با بیان اینکه این پدیده از روز گذشته تشدید شده و تا فردا ادامه دارد، ابراز داشت: در حال حاضر شاخص کیفی هوای اصفهان به علت نفوذ گرد و خاک ناسالم برای عموم است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به اینکه کاهش میدان دید را در شهرستان‌های خور و بیابانک، اردستان، نائین، ورزنه، شهرضا، کاشان، آران و بیدگل، برخوار و نیز شهرهای زواره، انارک، مهاباد، دولت‌آباد، شرق اصفهان، سجزی و بادرود داریم، ابراز داشت: باید توجه داشت که از ابتدای سال جاری تاکنون ۲۰ روز هوای ناسالم به دلیل شرایط گرو خاک در اصفهان ثبت شده است.

فعالیت معادن و کارگاه‌های مصالح ساختمانی ممنوع شد

وی با بیان اینکه در شرایط فعلی واحدهای معدنی و تولید مصالح اجازه فعالیت ندارند، افزود: هرگونه اقدام منجر به افزایش گرد و خاک و آلودگی هوا ممنوع است و با متخلفان برخورد خواهد شد.

شیشه فروش با بیان اینکه بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته امسال برای کنترل کانون‌های گرد و خاک قرار است در یک هزار هکتار از اراضی مطالعه شده عملیات نهال کاری و بیابان زدایی انجام شود، اضافه کرد: همچنین اجرای ۲۰۰ کیلومتر تله رسوب گیر و باد شکن برای حفاظت جاده‌ها در برابر تند باد گرد و خاک نیز در دستور کار است.

وی با بیان اینکه تاکنون ۳۱۰ هزار هکتار نهال کاری در سطح مناطق بیابانی استان انجام شده است، ادامه داد: بر اساس برآوردهای صورت گرفته سالانه ۴۰۰ میلیارد تومان خسارات ناشی از گرد و خاک در بخش‌های مختلف به استان وارد می‌شود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با بیان اینکه خشکی رودخانه زاینده رود، عدم تأمین حقابه های قانونی کشاورزی و زیست محیطی رودخانه و تالاب گاوخونی و رها شدن بسیاری از مزارع حاصل خیز به دلیل عدم تأمین آب از عللی است که باعث افزایش کانون‌های منقطه ای گرد و خاک در اصفهان شده است، گفت: عملاً با وزش باد شاهد خیزش گرد و خاک از سطوح خشک بستر رودخانه و مزارع هستیم.

لزوم تسریع در اجرای طرح‌های انتقال آب

وی تسریع در تکمیل طرح‌های انتقال آب به زاینده رود احیای رودخانه و تالاب و جاری بودن مستمر آب در بستر رودخانه را از عوامل کاهش اثرات گرد و خاک در اصفهان اعلام کرد و افزود: ضروری است وزارت نیرو مشابه طرح‌هایی که برای احیای دریاچه ارومیه و تأمین آب سایر استان‌ها اقدام شده برای احیای زاینده رود نیز اقدام کند که اثرات ان کاهش فرونشست زمین و کنترل گرد و خاک خواهد بود.

شیشه فروش تصریح کرد: همچنین با توجه به انجام مطالعات و تعیین راهکار برای اجرای طرح‌های بیابان زدایی در ۱۵۰ هزار هکتار از اراضی اولویت دار و کانون‌های بحرانی فرسایش بادی استان سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور باید نسبت به تأمین اعتبار برای اجرای طرح‌ها در پهنه‌های خطر پذیر از جملا حوزه آبریز گاوخونی، دشت سجزی، محدوده فرودگاه شرق اصفهان، برخوار، آران و بیدگل و اردستان در استان اقدام کنند.