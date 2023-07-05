نظارت بر دفع پسماندهای پزشکی در استان بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی خواجه‌ئیان صبح چهارشنبه در نشست کارگروه پسماند پزشکی اظهار داشت: دفع غیراصولی پسماندهای پزشکی هم برای محیط‌زیست و هم سلامت مردم خطرآفرین است.

وی گفت: تا کنونی برای دفع اصولی این پسماند گام‌های خوبی برداشته شده است با این حال تا وضعیت مطلوب راه‌های زیادی در پیش است.

خواجه‌ئیان با بیان اینکه پسماندهای پزشکی از فعالیت‌های درمانی تولید می‌شود گفت: پسماندهای پزشکی در مراکز درمانی یکسان بوده و هر کدام از آن‌ها ممکن است به عفونت‌هایی آلوده باشند و سلامت انسان‌ها را به خطر بیندازند.

معاون فنی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بوشهر تأکید کرد: مطابق قوانین موجود، مدیریت اجرایی پسماندهای ویژه بر عهده تولیدکننده است.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت موضوع نظارت مستمر بر این موضوع، در دستور کار بازرسان بهداشت محیط قرار دارد.

این نشست اولین کارگروه مدیریت پسماند پزشکی در سال جاری بود.