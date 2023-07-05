توضیحات زاکانی درباره تاخیر در افتتاح خط ۶ متروی پایتخت

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زاکانی شهردار تهران امروز (چهارشنبه) در حاشیه برگزاری جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران درباره تأخیر در افتتاح خط ۶ متروی پایتخت گفت: خط ۶ افتتاح خواهد شد، زمان دقیق آن توسط کارشناسان محاسبه و اعلام خواهد شد.

وی درباره آخرین وضعیت امضای تفاهم‌نامه مبنی بر ساخت ۵۵۰ هزار واحد مسکن در پایتخت عنوان کرد: حدود ۵۰ هزار واحد در مناطق مختلف در حال ساخت است.

شهردار تهران درباره خبری مبنی بر دزدیده شدن برخی المان‌های شهری در پایتخت اظهار کرد: این موضوع در سطح گسترده نبود اما تمهیدات قانونی درباره آن صورت گرفته است.

زاکانی درباره برگزاری مهمونی ده کیلومتری در تهران به مناسبت عید غدیر گفت: این رویداد توسط صدا و سیما، سازمان تبلیغات بسیج و نیروهای مردمی برنامه‌ریزی شده است و البته مردم مهم‌ترین نقش را در آن دارند.