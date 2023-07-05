به گزارش خبرگزاری مهر ، روزنامه عبری زبان هاآرتص صبح امروز چهارشنبه اعلام کرد که اهداف حمله نظامی به جنین محقق نشده است.
این روزنامه تاکید کرد که عملیات جنین نه آرامش را برای صهیونیستها به ارمغان میآورد و نه وضعیت جاری در کرانه باختری را تغییر خواهد داد.
همچنین روزنامه یدیعوت احرونوت هم تاکید کرد که ارتش رژیم صهیونیستی از لیست بلندبالای افراد تحت تعقیب شاباک، تنها توانسته ۳۰ نفر را در جنین بازداشت کند.
این درحالی است که پیش از اجرای این عملیات صهیونیستها با هدف بازداشت گسترده مبارزان مقاومت و از بین بردن زیرساختهای موشکی و تسلیحاتی آن وارد جنین شده بودند.
حملات رژیم صهیونیستی علیه جنین طی دو روز گذشته ۱۲ شهید برجا گذاشت که پنج نفر از آنها کودک بودند. همچنین در این حملات ۱۴۰ فلسطینی زخمی شدند که حال ۳۰ نفر از آنها همچنان وخیم گزارش شده است.
منابع فلسطینی با انتشار تصاویری از ویرانیهای شدید در جنین و اردوگاه آن در پی عقبنشینی نظامیان صهیونیست خبر میدهند. صهیونیستها نیز تاکنون به هلاکت یک نظامی خود در این حمله اذعان کردهاند.
