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۱۴ تیر ۱۴۰۲، ۱۰:۴۰

آخرین تحولات فلسطین/

ویرانی‌های شدید در جنین پس از عقب‌نشینی نظامیان صهیونیست+ فیلم

ویرانی‌های شدید در جنین پس از عقب‌نشینی نظامیان صهیونیست+ فیلم

منابع فلسطینی با انتشار تصاویری از ویرانی‌های شدید در شهر جنین پس از دو روز عملیات وحشیانه ارتش رژیم صهیونیستی خبر می‌دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه شهاب نیوز، حملات رژیم صهیونیستی علیه جنین طی دو روز گذشته ۱۲ شهید برجا گذاشت که پنج نفر از آنها کودک بودند.

همچنین در این حملات ۱۴۰ فلسطینی زخمی شدند که حال ۳۰ نفر از آنها همچنان وخیم گزارش شده است.

منابع فلسطینی با انتشار تصاویری از ویرانی‌های شدید در جنین و اردوگاه آن در پی عقب‌‎نشینی نظامیان صهیونیست خبر می‌دهند.

منابع عبری نیز تصویری از نظامی صهیونیست به هلاکت رسیده در جریان حمله به جنین منتشر کردند. براین اساس، نام این نظامی صهیونیست که عضو یگان ایعوز ارتش رژیم صهیونیستی بوده «داوید یهودا یتسحاک» است.

ویرانی‌های شدید در جنین پس از عقب‌نشینی نظامیان صهیونیست+ فیلم

این نظامی صهیونیست در جریان حمله علیه جنین از سوی مبارزان مقاومت از ناحیه سینه هدف قرار گرفت و به بیمارستان «شعاری تسدیک» منتقل شد. اما منابع عبری بامداد امروز چهارشنبه از هلاکت وی خبر دادند.

در همین حال گروه‌های ملی و اسلامی فلسطینی به طور گسترده خواستار حضور مردم در مراسم تشییع پیکر شهدا که قرار است ظهر امروز چهارشنبه در جنین برگزار شود، شدند.

ویرانی‌های شدید در جنین پس از عقب‌نشینی نظامیان صهیونیست+ فیلم

در تحولی دیگر، نظامیان صهیونیست امروز در یورش به مناطقی از بیت لحم و نابلس ۴ فلسطینی را بازداشت کردند.

ویرانی‌های شدید در جنین پس از عقب‌نشینی نظامیان صهیونیست+ فیلم

از سوی دیگر، شهرک نشینان صهیونیست صبح امروز چهارشنبه با حمایت شدید نظامیان صهیونیست به مسجدالاقصی یورش بردند.

کد مطلب 5828076

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