به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، جنگنده‌های ارتش رژیم صهیونیستی امروز (سه شنبه) برای دومین روز پیاپی مناطقی را در شهر و اردوگاه جنین واقع در کرانه باختری بمباران کردند.

منابع محلی اعلام کردند که جنگنده‌های ارتش رژیم صهیونیستی، برخی مناطق در محله الدمج هدف قرار دادند و پهپادهای جاسوسی این رژیم بر فراز آسمان این منطقه به پرواز درآمده‌اند.

احمد المدلل: اسرائیل قادر به نابود کردن مقاومت در جنین نیست

«احمد المدلل» عضو دفتر سیاسی جنبش جهاد اسلامی فلسطین در سخنان امروز خود تاکید کرد که اشغالگران صهیونیست تلاش دارند از طریق یورش به شهر و اردوگاه جنین، مقاومت را در این منطقه نابود کنند.

وی افزود: ارتش رژیم صهیونیستی ۲۱ سال قبل تلاش کرد با یک عملیات نظامی گسترده، مقاومت را در جنین ریشه کن کند اما نیروهای مقاومت، از این میدان، قدرتمندتر از گذشته بیرون آمدند. امروز نیز شاهد تکرار همان اوضاع هستیم.

المدلل اضافه کرد: رزمندگان جنین همچنان در مسیر مبارزه با دشمن صهیونیستی ایستاده‌اند و مطمئن هستند که از این نبرد پیروز بیرون خواهند آمد. رژیم صهیونیستی بداند که ارتکاب جنایت در جنین، هرگز باعث نمی‌شود مقاومت در این منطقه از بین برود. اشغالگران با تمام تجهیزات نظامی خود که هر چیزی را که می‌بینند بمباران می‌کنند، هنوز نتوانسته‌اند، رزمندگان فلسطینی را از پای درآورند.

وی تصریح کرد: تفکر مقاومت در جنین، از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شود و هرگز از این مسیر برنخواهد گشت. اشغالگران به ایجاد دودستگی در میان نیروهای مقاومت دل خوش کرده‌اند اما باید بدانند که اتحاد فلسطینی‌ها، تمام توهمات تل آویو را نابود خواهد کرد.

المدلل به سکوت کشورهای عربی و اسلامی دربرابر تجاوزات رژیم صهیونیستی اشاره کرد و گفت: سکوت جهانیان در برابر این جنایات، باعث می‌شود آنها نیز در اقدامات رژیم صهیونیستی علیه فلسطینی‌ها، شریک باشند.

مسئولان شهرداری جنین: انگار در «جنین» زلزله آمده است

مسئولان شهرداری جنین اعلام کردند که حمله رژیم صهیونیستی به اردوگاه جنین برای دومین روز پیاپی خرابی‌های گسترده‌ای را برجای گذاشته است به طوریکه اشغالگران صهیونیست به صورت تعمدی، زیرساختهای این اردوگاه را هدف قرار داده اند.

بر اساس این گزارش، مسئولان شهرداری جنین تاکید کردند که خرابی‌های به وجود آمده در این اردوگاه توسط ارتش رژیم صهیونیستی شبیه ویرانی‌های برجای مانده از یک زلزله است.

آنها تصریح کردند که نظامیان صهیونیست در رویارویی با نیروهای مقاومت جنین شکست خورده اند و به همین دلیل به کشتار، تخریب و نابودی زیرساختهای این منطقه روی آورده اند. آنها لیست مناطق محل استقرار نیروهای مقاومت را در اختیار ندارند بنابراین دست به تخریب شبکه‌های برق، تانکرها و مخازن آب بر روی سقف خانه‌ها زده اند.

این مسئولان فلسطینی اضافه کردند: ارتش رژیم صهیونیستی مانع رسیدن نیازهای اولیه به ۱۹ هزار فلسطینی در این منطقه که بیماران و افراد سالخورده زیادی در میان آنها حضور دارند، می‌شود. حجم ویرانی‌های برجای مانده از تجاوز ارتش اشغالگر، بسیار بیشتر از آن چیزی است که رسانه‌ها منتشر کرده اند.

از سوی دیگر، «عطاالله حنا» سراسقف مسیحیان ارتدوکس تاکید کرد که تحولات جنین بیانگر میزان وحشی گری رژیم صهیونیستی است و متأسفانه جهانیان در برابر این وحشی گری تنها نظاره گر هستند.

وی اضافه کرد: نتیجه ریخته شدن خون فلسطینی‌ها، نابودی اشغالگران خواهد بود و ما از ساکنان جنین حمایت می‌کنیم. اشغالگران سلاح‌های نابودگر خود را در اردوگاه جنین آزمایش می‌کنند.

تخریب عمدی منازل فلسطینیان

محمد جرار شهردار جنین اعلام کرد که ارتش رژیم صهیونیستی، عمداً منازل فلسطینی‌ها در اردوگاه جنین را تخریب و تعداد زیادی از ساکنان این منطقه را آواره کرده است.

درگیری مقاومت با اشغالگران

از سوی دیگر، نیروهای مقاومت فلسطین در نزدیکی ساختمان سینمای شهر جنین، با عناصر ارتش رژیم صهیونیستی درگیر شدند. این نیروها به صورت گسترده به سمت اشغالگران تیراندازی کردند و مانع پیشروی آنها شدند.

تیپ جنین وابسته به گردان‌های القدس اعلام کرد که نیروهای مقاومت، با استفاده از بمب‌های دستی مانع پیشروی اشغالگران صهیونیست می‌شوند.

این نیروها اعلام کردند که با انفجار یک بمب در مسیر یک خودروی زرهی در محله الدمج در جنین، این خودرو را منهدم کردند. نیروهای مقاومت همچنین با کمین کردن در مسیر نظامیان اشغالگر، به صورت گسترده به سمت آنها تیراندازی کردند.

افزایش شمار شهدا به ۱۰ نفر

وزارت بهداشت فلسطین نیز اعلام کرد که تعداد شهدای حمله رژیم صهیونیستی به شهر و اردوگاه جنین به ۱۰ نفر افزایش یافته است. این حملات تاکنون بیش از ۱۰۰ زخمی نیز برجای گذاشته است.

استقرار تک‌تیراندازهای ارتش رژیم صهیونیستی در اردوگاه جنین

نیروهای تک‌تیرانداز ارتش رژیم اشغالگر صهیونیستی در داخل و روی پشت بام خانه‌های فلسطینیان در اردوگاه جنین مستقر شده‌اند.

ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرده که در جست و جوی۳۵۰ مبارز مسلح فلسطینی است که ۱۶۰ نفر از آنان در داخل اردوگاه جنین پناه گرفته‌اند.

ارتش رژیم صهیونیستی مدعی شده که از ابتدای عملیات نظامی علیه جنین تا این لحظه ۱۲۰ فلسطینی را در این منطقه بازداشت کرده است.

این در حالی است که شهروندان فلسطینی در اردوگاه جنین بامداد امروز سه شنبه جسد یکی دیگر از شهدای فلسطینی را از زیر آوار بیرون کشیدند.

جنین؛ کابوس تل آویو / یک نظامی صهیونیست زخمی شد

از بامداد امروز سه شنبه، درگیری‌هایی میان جوانان فلسطینی در الخلیل، قلقیلیه، العیسویه و ابودیس در قدس اشغالی و دیگر مناطق به وقوع پیوسته است.

منابع محلی اعلام کردند که این درگیری‌ها بعد از آن رخ داد که جوانان فلسطینی در حمایت از ساکنان شهر و اردوگاه جنین در برابر تجاوزات ارتش رژیم صهیونیستی، راهپیمایی برگزار کردند.

این منابع تاکید کردند که نظامیان اشغالگر به سمت معترضان فلسطینی، شلیک کرده و برای متفرق کردن آنها از گاز اشک آور استفاده کردند.

گزارش‌های رسانه‌ای بیانگر آن است که خودروهای امداد متعلق به رژیم صهیونیستی خود را به منطقه ابودیس رسانده و یک نظامی صهیونیست زخمی را از این منطقه خارج کردند.

در الخلیل نیز درگیری‌ها در نزدیکی پل حلحول و باب الزاویه شدت گرفت. نظامیان صهیونیست با یورش به مناطق مختلف، تعدادی از جوانان فلسطینی را بازداشت و به مناطق نامعلوم منتقل کردند.

ده‌ها نظامی صهیونیست با تجهیزات خود به منطقه بیتونیا و اردوگاه الجلزون یورش بردند و درگیری‌هایی میان آنها و ساکنان این مناطق به وقوع پیوست. نیروهای مقاومت در نابلس نیز به سمت یک ایست بازرسی نظامیان اشغالگر در شرق این شهر تیراندازی کردند.

همچنین درگیری‌های شدیدی میان جوانان فلسطینی و اشغالگران در ورودی منطقه بیتا واقع در جنوب نابلس به وقوع پیوست. تصاویر منتشر شده از سوی دوربین‌های خیابان‌ها در این منطقه، نشان می‌دهد که یکی از نظامیان صهیونیست از ترس هدف قرار گرفتن در جریان درگیری‌های منطقه سلوان، از میدان فرار می‌کند.

جوانان فلسطینی همچنین با آتش زدن لاستیک خودروها، مسیرها در کفر عقب واقع در شمال قدس اشغالی و دانشگاه بیرزیت در رام الله و خیابان الجلزون در البیره را بسته‌اند.

نگرانی صهیونیست‌ها از گسترش دامنه عملیات علیه جنین

رادیو ارتش رژیم صهیونیستی به نقل از یک منبع امنیتی آورده است که شماری از مبارزان مسلح فلسطینی مناطقی را که مدنظر ارتش بود و قرار بود شب به آنجا حمله شود، ترک کرده‌اند.

منبع مذکور اشاره کرد که نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی در حملات شب گذشته به اهداف مدنظر خود در جنین مقادیری مواد منفجره، چندین تونل و برج مراقبت را یافته‌اند.

سرویس‌های امنیتی و اطلاعاتی رژیم صهیونیستی قرار است امروز سه شنبه طی جلسه‌ای آخرین جزئیات و اطلاعات در مورد حمله به جنین را در اختیار هرتزی هالیوی رئیس ستاد کل ارتش بگذارند تا مقامات سیاسی اسرائیلی با توجه به آن در مورد ادامه این عملیات تصمیم‌گیری کنند.

رسانه‌های عبری اعلام کرده‌اند که نهادهای امنیتی قصد ندارند عملیات نظامی علیه جنین خیلی طولانی شود.

روزنامه عبری زبان معاریو به نقل از شماری از مسئولان امنیتی صهیونیست تاکید کرد که اگر ارتش بخواهد عملیات علیه جنین را عمیق‌تر و گسترده‌تر کند، با مبارزه سخت و شدید مبارزان فلسطینی مواجه خواهد شد.

در تحولی دیگر، خبرنگار الجزیره اعلام کرد که نظامیان صهیونیست صبح امروز به سمت بیمارستان دولتی جنین گاز اشک‌آور شلیک کردند.

الجزیره همچنین گزارش داد که گردان مقاومتی جنین با صدور بیانیه‌ای از سرنگونی چهارمین پهپاد ارتش رژیم صهیونیستی بر فراز جنین خبر داده است. مبارزان مقاومت روز گذشته سه فروند پهپاد ارتش رژیم صهیونیستی را ساقط کرده بودند.

وخامت اوضاع انسانی در اردوگاه جنین

مدیر هلال احمر فلسطین امروز سه شنبه اعلام کرده بود که در سایه تداوم تجاوزات ارتش رژیم صهیونیستی به اردوگاه جنین واقع در شمال کرانه باختری برای دومین روز پیاپی، شرایط انسانی در این اردوگاه بسیار وخیم است.

وی تاکید کرد که حملات ارتش رژیم صهیونیستی برای دومین روز پیاپی علیه اردوگاه جنین باعث افزایش تعداد شهدا و مجروحین و همچنین آوارگی هزاران فلسطینی شده است.

مدیر هلال احمر فلسطین افزود: اوضاع انسانی در این اردوگاه بسیار وخیم بوده و ساکنان جنین به دارو، آب و غذا نیاز دارند. اشغالگران مانع فعالیت نیروهای امدادگر و نیروهای هلال احمر می‌شوند.

موضع گیری جدید تشکیلات خودگردان

تشکیلات خودگردان فلسطین در نشست فوق العاده خود برای بررسی ابعاد تجاوز رژیم صهیونیستی به جنین، اعلام کرد که قصد دارد تمام ارتباطات، نشست‌ها و هماهنگی‌های امنیتی خود را با طرف صهیونیستی قطع کند.

در بیانیه صادره از سوی تشکیلات خودگردان فلسطین بعد از برگزاری این نشست آمده است که با توجه حمله رژیم صهیونیستی به اردوگاه جنین و شهادت هشت فلسطینی و زخمی شدن ۱۰۰ تن دیگر، رهبران این تشکیلات بر حق ملت فلسطین برای دفاع از خود تاکید دارند.

در ادامه این بیانیه آمده است، وظیفه تشکیلات خودگردان و نهادهای ذی ربط آن، حمایت از ملت فلسطین و استفاده از تمام امکانات برای تحقق این هدف است. این تشکیلات همزمان به قوانین بین المللی پایبند است.

در این بیانیه تاکید شده است: در سایه عدم پایبندی طرف اسرائیلی به توافقات نشست‌های العقبه و شرم الشیخ، رهبران تشکیلات خودگردان اعلام می‌کنند که این توافقات بی فایده بوده و دیگر وجود ندارند.

بر اساس این بیانیه، تشکیلات خودگردان فلسطین برای اجرایی شدن قطعنامه ۲۳۳۴ و همچنین توقف اقدامات یکجانبه رژیم صهیونیستی در کنار تحریم این رژیم و درخواست از دادگاه جنایی بین المللی برای تسریع بررسی پرونده‌های محوله به این دادگاه، به شورای امنیت مراجعه خواهد کرد.

محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین نیز تاکید کرد که سازمان ملل و جامعه جهانی باید فوراً برای توقف اقدامات رژیم صهیونیستی وارد عمل شوند.

وی افزود: تعامل با اشغالگران در سایه اصول دوگانه و عدم محاکمه آنها به اتهام ارتکاب جنایات گذشته باعث می‌شود تل آویو به ارتکاب جنایات بیشتر تشویق شود.

حمایت تمام قد آمریکا از جنایات صهیونیسم در جنین

وزارت خارجه آمریکا در واکنش به تحولات اردوگاه جنین، از تجاوزات اشغالگران صهیونیست دفاع کرد.

وزارت خارجه آمریکا در ارتباط با تحولات اردوگاه جنین اعلام کرد: «گزارش‌هایی را در رابطه با حوادث کرانه باختری دیده‌ایم و از نزدیک اوضاع را زیر نظر داریم.»

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا افزود: ما از حق اسرائیل برای دفاع از مردمش در برابر حماس، جهاد و دیگر گروه‌های فلسطینی حمایت می‌کنیم!

دستگاه سیاست خارجی آمریکا در واکنش خود به تحولات جنین هیچ اشاره‌ای به شهادت شهروندان فلسطینی نکرد و مدعی شد: رویدادهای جنین ضرورت همکاری نیروهای امنیتی اسرائیل و فلسطین را نشان می‌دهد!

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