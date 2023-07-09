اعلام زمان آزمون مقدماتی حفظ کل «ترنم وحی» مؤسسه مهد قرآن

به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله مقدماتی پانزدهمین دوره آزمون سراسری حفظ کل قرآن همراه با ترجمه، تدبر و تفسیر “ترنم وحی” ۱۴۰۲ ویژه حافظان کل عضو مؤسسه مهد قرآن از ۱۵ تا ۲۰ مرداد ماه سال جاری در شعب مهد قرآن سراسر کشور برگزار می‌شود.

محمود کریمی معاون آموزش در خصوص برگزاری آزمون مرحله مقدماتی حفظ کل قرآن “ترنم وحی” گفت: آزمون در دو بخش شفاهی حفظ کل به صورت حضوری در شعب مهد قرآن با قضاوت داوران در رشته‌های حسن حفظ، صوت و لحن، وقف و ابتداء و تجوید به صورت حضوری و بخش کتبی از ۹ جلد کتاب‌های مفاهیم و جلد اول برگزیده تفسیر نمونه تا پایان سوره انعام به صورت آنلاین و مجازی از طریق سایت مؤسسه برگزار می‌گردد.

کریمی تصریح کرد در مجموع تعداد ۱۳۳ حافظ کل برای شرکت در آزمون از استان‌های تهران، یزد، قزوین، مازندران، خراسان رضوی، اصفهان، خوزستان، مرکزی، قم، سمنان، کرمان در مرحله مقدماتی تأیید شده است.

معاون آموزش مهد قرآن یادآور شد حافظان قرآن در صورت کسب حدنصاب و نمره قبولی مرحله مقدماتی مجوز حضور در مرحله کشوری پانزدهمین دوره آزمون سراسری حفظ کل قرآن “ترنم وحی” ۱۴۰۲ را دریافت خواهند کرد.