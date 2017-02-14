آوردگاه نهم «ترنم وحی» مؤسسه کشوری مهد قرآن

به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله مقدماتی (استانی) نهمین دوره آزمون سراسری حفظ کل قرآن همراه با ترجمه و تدبر «ترنم وحی» ویژه حافظان کل عضو مؤسسه کشوری مهد قرآن در سال ۱۳۹۶ با انجام ثبت نام حفاظ در سامانه اینترنتی این مؤسسه به نشانی www.ayeh.ir از اول اسفند ماه در سراسر کشور آغاز می شود.

به گفته محسن خیری، سرپرست امور استانهای مهد قرآن همزمان با توزیع پوسترهای مرحله مقدماتی و دستورالعملهای ستادی و آموزشی برای اطلاع رسانی و چگونگی شرایط ثبت نام حافظان کل عضو در ۲۳ استان و ۱۵۰ شعبه مهد قرآن شهرستانها یادآور شد : پس از انجام ثبت نام و تطبیق مدارک حافظان قرآن جهت شرکت در آزمون ، بر اساس دستورالعمل دفتر مرکزی مؤسسه مهد قرآن ، آزمون شفاهی و کتبی مرحله استانی در اردیبهشت سال ۹۶ به طور همزمان در دفاتر مهد قرآن استانها و شهرستان ها برگزار می شود.

بنا بر این گزارش آقای خیری افزود علاوه بر سایت مؤسسه ، پوسترهای مرحله مقدماتی با هدف اطلاع رسانی میدانی برای تمامی دفاتر، شعب و کانونهای استانها شهرستان ها ارسال شده است . وی خاطر نشان کرد کانال تلگرام مؤسسه به نشانی @ ayeh_ir نیز در اختیار عموم علاقمندان بویژه حافظان مهد قرآن می باشد که با عضویت در کانال می توانند اخبار مربوط به آزمون را پیگیری نمایند.

سرپرست امور استانهای مهد قرآن یادآور شد برگزاری آزمون حفظ کل «ترنم وحی» در جهت شناسایی ، شکوفایی استعداد های درخشان قرآن آموزان در زمینه حفظ ، مفاهیم و نیز تحقق بخشیدن به منویات رهبر معظم انقلاب برای تربیت ده میلیون حافظ قرآن و همچنین تأمین نیروهای انسانی متخصص و مورد نیاز کلاس های آموزش حفظ در دفاتر مهد قرآن استانها و کانون‌های شهرستان ها می باشد.