رویداد قرآنی کشوری در مؤسسه مهد قرآن کلید خورد

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن خیری سرپرست امور استانهای این مؤسسه در پایان جلسه ستاد مرکزی آزمون «ترنم وحی» گفت : به حول و قوه الهی و مطابق برنامه مصوب سالیانه مؤسسه و در جهت تحقق اهداف آموزشی حافظان کل قرآن، مرحله مقدماتی شفاهی و کتبی آزمون حفظ کل قرآن "ترنم وحی" به طور هماهنگ و همزمان در اردیبهشت ۱۳۹۶ در تمامی شعب مهد قرآن سراسر کشور برگزار خواهد شد.

بنابر این گزارش تمهیدات لازم ستادی، اجرایی و اطلاع رسانی فراگیر برای حضور کیفی و کمی حافظان کل قرآن عضو مهد قرآن در نهمین دوره آزمون سراسری «ترنم وحی» از سوی مدیران شعب مهد قرآن در استانها مورد تأکید قرار گرفته است.

این گزارش حاکیست در مرحله کشوری هشتمین دوره آزمون سراسری حفظ کل قرآن کریم به همراه ترجمه و تدبر ویژه حافظان کل عضو مؤسسه کشوری مهد قرآن شهریور ماه ۱۳۹۵ بیش از ۱۸۰ حافظ کل شرکت داشتند که با توجه به برنامه ریزی‌های آموزشی و راهبردی از سوی مدیران مهد قرآن در استانها و شهرستانها در امر حفظ کل قرآن پیش بینی می شود در نهمین دوره آزمون ترنم وحی سال ۹۶ حداقل ۵۰ درصد در تعداد شرکت کنندگان رشد داشته باشد.