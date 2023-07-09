اظهارات ضدونقیض کاخ سفید درباره کشف مواد مخدر در محل اقامت بایدن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، سخنگوی کاخ سفید اطلاعات نادرستی درباره حضور خانواده رئیس‌جمهور آمریکا در زمان کشف بسته کوکائین در کاخ سفید اعلام کرده است.

بنا به نوشته اسپوتنیک، «کارن ژان پیر» سخنگوی کاخ سفید در یک نشست خبری به دروغ گفته است که هیچیک از اعضای خانواده بایدن در روزهای قبل از کشف بسته کوکائین در بال غربی در کاخ سفید، در آنجا حضور نداشتند.

این در حالی است که روز جمعه، ۳۰ ژوئن، پایگاه خبری فاکس نیوز گزارش داد که رئیس جمهور آمریکا در طول بعد از ظهر در اتاق روزولت سخنرانی کرده است. او ساعت ۶:۳۴ بعد از ظهر کاخ سفید را به مقصد کمپ دیوید ترک کرد و بانوی اول، هانتر بایدن و پسر هانتر، بایدن را همراهی کردند.

سخنگوی کاخ سفید در واکنش به گزارش فاکس نیوز روز جمعه اعلام کرد که کوکائین متعلق به هیچیک از اعضای خانواده بایدن نبوده و آنها در آن روز در کاخ سفید حضور نداشته اند.

یک سخنگوی سرویس مخفی در جمع خبرنگاران اعلام کرد که پس از اینکه افسران سرویس مخفی اقلام ناشناخته‌ای را در کاخ سفید مشاهده کردند، محوطه برای احتیاط پاکسازی شد.

تیم وزارت آتش نشانی واشنگتن دی سی نیزبه منظور ارزیابی علت این ماجرا به محل اعزام شد، همچنین سرویس مخفی چند خیابان را در منطقه اطراف کاخ سفید بسته بود.

کاربران شبکه‌های اجتماعی در واکنش به این خبر هانتر بایدن، پسر رئیس‌جمهور آمریکا را که پیشتر به مواد مخدر اعتیاد داشت را مورد تمسخر قرار دادند و اعلام کردند که او اخیراً در یک ضیافت شام در کاخ سفید شرکت کرده است.