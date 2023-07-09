به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیوزویک، دیمیتری مدودف، معاون شورای امنیت روسیه با طعنه به سن و سال بالای جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا و همچنین اقدامات این کشور در افغانستان، گفت که بایدن با حمایت از اوکراین به‌دنبال جنگ هسته‌ای آخرالزمانی است.

مدودف در فاصله سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲ همزمان با دوران ریاست جمهوری باراک اوباما در آمریکا، رئیس جمهور روسیه بود، با بایدن که در آن برهه به عنوان معاون اوباما فعالیت می‌کرد، ملاقات کرده بود.

او در ماه آوریل و پس از اعلام نامزدی بایدن برای انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ آمریکا، او را «خرفت و پدربزرگی درمانده» خوانده بود.

رئیس جمهور سابق روسیه در تازه‌ترین حمله به بایدن اظهارات قبلی خود را تکرار کرد. مدودف با یادآوری جمله بایدن در نشستی با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در سال ۲۰۲۱ در ژنو که گفته بود «با درخواست روسیه برای ملحق نشدن اوکراین به ناتو موافقت نکرده است»، رئیس جمهور آمریکا را «بایدنِ خرفت و خواب‌آلود» خطاب کرد.

مدودف همچنین در کانال تلگرامی خود نوشت که بایدن «به شکلی شرم‌آو از افغانستان فرار کرد و برای پنهان کردن آن شرمساری، اقتصاد اروپا را ویران کرد.» هرچند به طور دقیق مشخص نیست که منظور مدودف از این جمله چیست اما به وضوح می‌توان آن را انتقادی از تامین «صدها تُن سلاح» برای اوکراین تعبیر کرد.

مدودف نوشته است که بایدن حالا علاوه بر قول عضویت ناتو به کی‌یف، بعد از تمام کردن تمام منابع خودش، وعده مهمات خوشه‌ای داده که اگر اتفاق بیفتد، «به معنای وقوع جنگ جهانی سوم است.»

تصمیم بایدن برای ارسال بمب خوشه‌ای به اوکراین با انتقاد شدید گروه‌های حقوق بشری و همچنین شماری از دموکرات‌های کنگره و همچنین متحدان اروپایی آمریکا مواجه شده زیرا این تسلیحات قابلیت کشتار گسترده غیرنظامیان را دارد.

مدودف افزود: چرا او این کار را می‌کند؟ ساده‌ترین جواب این است که این سبک و سیاق همه رهبران آمریکا است؛ سلطه و محدود کردن دیگر کشورها به ویژه کشورهایی مثل ما. می‌توان این را هم گفت که او یک پیرمرد مریض با زوال عقل و فراموشی وخیم است. یا شاید هم به عنوان یک پدربزرگ روبه موت، تصمیم گرفته تا باشکوه این دنیا را ترک کند و به‌دنبال یک جنگ هسته‌ای آخرالزمانی است تا نیمی از بشریت را با خودش به آن دنیا ببرد.

معاون شورای امنیت روسیه همچنین جنگ روسیه در اوکراین را جنگی نیابتی بین مسکو و ناتو توصیف و به دفعات تاکید کرده که ممکن است به مواجهه هسته‌ای منجر شود.