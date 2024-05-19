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۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۵:۴۳

همزمان با هفته هلال احمر؛

۵۵ پروژه داوطلبانه توسط جمعیت هلال احمر اصفهان انجام شد

۵۵ پروژه داوطلبانه توسط جمعیت هلال احمر اصفهان انجام شد

اصفهان - مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان اصفهان گفت: به مناسبت هفته هلال احمر تعداد ۵۵ پروژه داوطلبی در راستای حمایت از اقشار آسیب پذیر اجرا شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوید متقی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: به همت داوطلبان و خیرین هلال احمر استان در هفته هلال احمر تعداد ۵۵ پروژه داوطلبی به همت داوطلبان نیکوکار در سطح استان اصفهان اجرا شده است.

وی افزود: این پروژه‌ها با مشارکت ۲۳۶ داوطلب به ارزش بیش از ۷ میلیارد و ۶۳۵ میلیون ریال در شعب سراسر استان در قالب کمک‌های حمایتی و معیشتی و به منظور رفع مشکلات اقشار محروم به ویژه بیماران نیازمند انجام شده است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان اصفهان با بیان اینکه با اجرای پروژه‌های داوطلبی در این مدت بیش از ۲ هزار مددجو از این پروژه‌ها بهره مند شده‌اند، اظهار کرد: این پروژه‌ها شامل اهدای تجهیزات پزشکی مانند دستگاه اکسیژن ساز، کپسول اکسیژن و مانومتر، دستگاه بای پپ جهت بانک تجهیزات پزشکی و همچنین اهدا و توزیع بسته‌های بهداشتی و سبدهای غذایی، اهدای لوازم منزل، اهدای هزینه دارو و درمان و سایر پروژه‌های حمایتی می‌باشد.

وی با بیان اینکه مشارکت در اجرای پروژه‌های داوطلبی در راستای اهداف بشردوستانه و داوطلبانه جمعیت هلال احمر امری ضروری است، گفت: با وجود حوادث و بلایای مختلف نیازمند حمایت بیشتر مردم هستیم.

کد مطلب 6112125

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