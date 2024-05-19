۵۵ پروژه داوطلبانه توسط جمعیت هلال احمر اصفهان انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوید متقی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: به همت داوطلبان و خیرین هلال احمر استان در هفته هلال احمر تعداد ۵۵ پروژه داوطلبی به همت داوطلبان نیکوکار در سطح استان اصفهان اجرا شده است.

وی افزود: این پروژه‌ها با مشارکت ۲۳۶ داوطلب به ارزش بیش از ۷ میلیارد و ۶۳۵ میلیون ریال در شعب سراسر استان در قالب کمک‌های حمایتی و معیشتی و به منظور رفع مشکلات اقشار محروم به ویژه بیماران نیازمند انجام شده است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان اصفهان با بیان اینکه با اجرای پروژه‌های داوطلبی در این مدت بیش از ۲ هزار مددجو از این پروژه‌ها بهره مند شده‌اند، اظهار کرد: این پروژه‌ها شامل اهدای تجهیزات پزشکی مانند دستگاه اکسیژن ساز، کپسول اکسیژن و مانومتر، دستگاه بای پپ جهت بانک تجهیزات پزشکی و همچنین اهدا و توزیع بسته‌های بهداشتی و سبدهای غذایی، اهدای لوازم منزل، اهدای هزینه دارو و درمان و سایر پروژه‌های حمایتی می‌باشد.

وی با بیان اینکه مشارکت در اجرای پروژه‌های داوطلبی در راستای اهداف بشردوستانه و داوطلبانه جمعیت هلال احمر امری ضروری است، گفت: با وجود حوادث و بلایای مختلف نیازمند حمایت بیشتر مردم هستیم.