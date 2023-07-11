ضرورت مراقبت از جنگل ها و مراتع با افزایش دما

به گزارش خبرنگار مهر، حریق و آتش سوزی در جنگل‌ها و مراتع با گرم شدن هوا یکی از مخاطرات طبیعی بوده که در ایران تبدیل به معضل شده است. چالشی که زیست بوم کشور را تهدید می‌کند. برخی از این جنگل‌ها قدمت زیادی داشته و از بین رفتن آن ضمن آسیب زدن به لحاظ میراث فرهنگی و تاریخی به لحاظ طبیعی منجر به تغییرات اقلیمی می‌شود. صنعتی شدن جهان و افزایش تولید کربن از سوی کارخانجات صنعتی سبب شده تا بر اساس مسؤولیت اجتماعی کشورها خود را ملزم به کاشت درخت کنند. در این راستا چین متعهد به کاشت ۸۰، عربستان ۵۰، پاکستان ۱۰، ایران و افغانستان یک میلیارد نهال شده‌اند.

به گفته کارشناسان جنگل‌داری، حدود ۱۴ هزار مورد آتش‌سوزی در جنگل‌های کشور فقط در یک دهه گذشته رخ داده است. افزایش گرمای هوا و خشک شدن پوشش گیاهی و علفزارها در عرصه‌های منابع طبیعی، بر لزوم پیشگیری از بروز آتش‌سوزی در جنگل‌ها و مراتع را ضروری کرده است. به گزارش سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، عباسعلی نوبخت، رئیس این سازمان در سی و دومین جلسه وبیناری طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت، گفت: با افزایش گرمای هوا اکنون شاهد خشک شدن پوشش گیاهی و علفزارها در عرصه‌های منابع طبیعی هستیم که کوچک‌ترین بی‌احتیاطی و عدم رعایت ایمنی در عرصه، سبب می‌شود تا جنگل‌ها و مراتع کشور دچار خسارت‌های جبران‌ناپذیر شوند.

وی از نیروهای حفاظتی به ویژه از یگان حفاظت منابع طبیعی در سراسر کشور خواست با افزایش گشت و مراقبت و انجام هشدارهای لازم از بروز هرگونه حریق در منابع طبیعی پیشگیری کنند.

نوبخت حفاظت از منابع طبیعی را از اولویت‌های مهم و اساسی سازمان منابع طبیعی برشمرد و یادآور شد: در کنار حفاظت از داشته‌های موجود به غنی‌سازی و احیای جنگل‌ها خواهیم پرداخت.

تولید بیش از ۲۴۸ میلیون اصله نهال

بر اساس طرح کاشت یک میلیارد درخت در کشور، قرار است طی ۴ سال و هر سال ۲۵۰ میلیون نهال در کشور کاشته شود. امسال نخستین سال اجرای این طرح است. رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور به عنوان متولی این امر گفت: طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت در استان‌ها با قوت در حال پیگیری است و نقش بخش خصوصی و جوامع محلی در کنار سایر بخش‌های دولتی در تولید نهال بسیار چشمگیر است.

نوبخت همچنین به نقش زنان در تولید نهال و بذرکاری در طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت اشاره کرد و گفت: در استان کرمانشاه، زنان با ایجاد نهالستان‌های خانگی و کاشت بذر در گلدان توانستند به خوبی در این طرح ایفای نقش کنند و این اقدام زنان را در استان‌های قزوین، لرستان و هرمزگان نیز شاهد هستیم.

وی یادآور شد: در کنار فعالیت‌های چشمگیر و اقدامات همه‌جانبه برای تولید نهال، انتقاداتی نیز نسبت به طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت وجود دارد که البته از نقدها و راهکارهای سازنده منتقدین استقبال می‌کنیم زیرا معتقدیم که منتقدین تلاش دارند تا افکار عمومی را با واقعیت رو به رو کنند.

نوبخت از تولید بیش از ۲۴۸ میلیون اصله نهال در نهالستان‌های دولتی و خصوصی خبر داد و گفت: تمامی نهال‌های تولیدی در نهالستان‌ها موجود است و دبیرخانه ستاد مردمی کاشت یک میلیارد درخت این آمارها را از ادارات کل منابع طبیعی درخواست کرده است تا مورد راستی‌آزمایی قرار دهد. ‌