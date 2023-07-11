به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام قاسم سمیری با اشاره به برگزاری شانزدهمین دوره مسابقات قرآنی مدهامتان اظهار کرد: ثبت‌نام این مسابقات از ابتدای سال جاری آغاز شده و تا ۳۰ تیر ماه امسال ادامه دارد.

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد خوزستان با بیان اینکه این مسابقات در ۱۱ رشته قرآنی برگزار می‌شود، افزود: تاکنون ۲۶۰ نفر از اعضای کانون‌های مساجد خوزستان در این دوره از مسابقات ثبت‌نام کرده‌اند.

وی با اشاره به اینکه این مسابقات در ۲ مرحله استانی و کشوری برگزار می‌شود، تصریح کرد: مرحله استانی این مسابقات در هفته اول مرداد ماه با حضور داوران قرآنی برجسته استان اجرا و مرحله کشوری مهرماه سال جاری به میزبانی خراسان رضوی برگزار می‌شود.