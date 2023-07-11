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۲۰ تیر ۱۴۰۲، ۱۳:۰۷

مدیر ستاد فهمای خوزستان خبر داد؛

ثبت‌نام ۲۶۰ نفر از اعضای مساجد خوزستان در مسابقات «مدهامتان»

ثبت‌نام ۲۶۰ نفر از اعضای مساجد خوزستان در مسابقات «مدهامتان»

اهواز- مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد خوزستان از ثبت‌نام ۲۶۰ نفر از اعضای کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان در شانزدهمین دوره مسابقات قرآنی مدهامتان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام قاسم سمیری با اشاره به برگزاری شانزدهمین دوره مسابقات قرآنی مدهامتان اظهار کرد: ثبت‌نام این مسابقات از ابتدای سال جاری آغاز شده و تا ۳۰ تیر ماه امسال ادامه دارد.

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد خوزستان با بیان اینکه این مسابقات در ۱۱ رشته قرآنی برگزار می‌شود، افزود: تاکنون ۲۶۰ نفر از اعضای کانون‌های مساجد خوزستان در این دوره از مسابقات ثبت‌نام کرده‌اند.

وی با اشاره به اینکه این مسابقات در ۲ مرحله استانی و کشوری برگزار می‌شود، تصریح کرد: مرحله استانی این مسابقات در هفته اول مرداد ماه با حضور داوران قرآنی برجسته استان اجرا و مرحله کشوری مهرماه سال جاری به میزبانی خراسان رضوی برگزار می‌شود.

کد مطلب 5833731

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