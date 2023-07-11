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۲۰ تیر ۱۴۰۲، ۱۹:۴۵

معاون سیاسی استاندار خراسان‌شمالی:

گرداننده اصلی سفر اربعین مردم هستند

گرداننده اصلی سفر اربعین مردم هستند

بجنورد_ معاون سیاسی استاندار خراسان شمالی گفت: مردم گرداننده اصلی سفر اربعین هستند و باید نقش گروه های مردمی در این جریان پررنگ‌تر شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن ناهیدی سه‌شنبه در ستاد اربعین خراسان شمالی که بعد از ظهر امروز در استانداری برگزار شد بر نقش آفرینی گروه‌های مردمی و خیران برای اعزام افراد بی بضاعت به اربعین اشاره کرد و اظهار داشت: برخی از افراد دوستدار اهل بیت (ع) توان پرداخت هزینه رفت و برگشت به این آئین معنوی را ندارند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان شمالی گفت: باید نقش نیروهای مردمی در مدیریت ستاد اربعین و برگزاری هرچه باشکوه‌تر آن بیش از گذشته پر رنگ شود.

وی با بیان اینکه اربعین حسینی حرکتی دولتی نیست بلکه آئینی معنوی با ماهیت مردمی است، افزود: دستگاه‌های اجرایی تنها برخی اقدامات را برای تسهیل برگزاری آن انجام می‌دهند.

ناهیدی گفت: هر ساله این آئین معنوی با مشارکت نیروهای مردمی و جهادی برگزار می‌شود و امسال نیز باید با رویکرد استفاده بیشتر از نیروهای مردمی برگزار شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان شمالی خاطر نشان کرد: دستگاه‌های اجرایی تنها به عنوان یک پشتیبان در برگزاری هرچه باشکوه‌تر این همایش عظیم عمل می‌کنند و در واقع مردم گرداننده اصلی آن هستند.

وی بیان داشت: همزمان با آغاز این همایش بزرگ، تأمین وسایل حمل و نقل از دغدغه‌های زائران است که ضرورت دارد تدابیر لازم در این حوزه‌ها از اکنون اندیشیده و اطلاع رسانی انجام شود.

ناهیدی گفت: ستاد عتبات عالیات نیز باید با بهره‌گیری از ظرفیت دستگاه‌های اطلاع رسانی و فضای مجازی آموزش‌های لازم را برای ارائه خدمات بهتر به زائران در دستور کار قرار دهد.

کد مطلب 5834158

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