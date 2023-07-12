اجرای احکام قطعی رفع تصرف در ۲ روستای گرگان

به گزارش خبرگزاری مهر، حسینعلی نرسی اظهار کرد: اجرای ۲ فقره احکام قطعی قلع و قمع و بالغ بر ۵۰ فقره تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی در منطقه شموشک سفلی و علیا با حضور نماینده دادستان، قاضی اجرای احکام، رئیس امور اراضی شهرستان و گشت حفظ کاربری با همراهی یگان امداد نیروی انتظامی شهرستان گرگان انجام شد.

مدیر جهادکشاورزی شهرستان گرگان افزود: با توجه به حساسیت و تعداد زیاد فنس کشی و ساخت و ساز غیر مجاز و پراکندگی احکام، هماهنگی‌های لازم برای تأمین دو دستگاه بیل مکانیکی، لودر و همچنین نیروی انسانی برای تخریب انجام شد.

نرسی گفت: به دلیل ازدحام متخلفین برای جلوگیری از اجرای احکام، با دستور ویژه معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادستان مرکز استان، برخورد قاطع با متخلفین و اجرای احکام قضائی محقق شد.

طبق قانون حفظ کاربری و جلوگیری از خورد شدن اراضی، هرگونه تغییر کاربری شامل احداث بنا، دیوارکشی و فنس کشی بدون اخذ مجوز از مراجع ذیربط (اداره امور اراضی جهادکشاورزی شهرستان) ممنوع بوده و با فرد خاطی برابر مقررات برخورد خواهد شد.