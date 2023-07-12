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کد مطلب 5835091
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۲۱ تیر ۱۴۰۲، ۱۹:۱۴

اجتماع پرشور بانوان مشهد مقدس در روز عفاف و حجاب

اجتماع پرشور بانوان مشهد مقدس در روز عفاف و حجاب

تصاویری از اجتماع بانوان در روز عفاف و حجاب در مشهد مقدس را مشاهده می‌کنید.

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