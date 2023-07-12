دریافت 4 MB کد مطلب 5835091 https://mehrnews.com/x32Chw ۲۱ تیر ۱۴۰۲، ۱۹:۱۴ کد مطلب 5835091 فیلم استان ها فیلم استان ها ۲۱ تیر ۱۴۰۲، ۱۹:۱۴ اجتماع پرشور بانوان مشهد مقدس در روز عفاف و حجاب تصاویری از اجتماع بانوان در روز عفاف و حجاب در مشهد مقدس را مشاهده میکنید. کپی شد مطالب مرتبط جایگاه زن در نظام اسلامی، یک جایگاه بسیار والا و ارزشمنداست افزایش سرعت وزش باد در خراسان رضوی/ شدت گرما کاهش مییابد برنامههای جبرانی برای عقبماندگی پروژههای انتقال آب دریا تدوین شود راه اندازی کارخانه نوآوری «پست، تجارت الکترونیک و لجستیک پیشرفته» حضور بیش از ۱۰۰۰دانشجوی دختر و پسر در طرح ملی «ضیافت ایثار» برچسبها مشهد خراسان رضوی عفاف و حجاب
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