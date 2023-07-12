حضور بیش از ۱۰۰۰دانشجوی دختر و پسر در طرح ملی «ضیافت ایثار»

به گزارش خبرگزاری مهر، هاشم داداش پور صبح چهارشنبه در دومین دوره از طرح ملی ضیافت ایثار اظهار کرد: نسل‌های مختلف دانشگاهی وظایف مختلف آموزش، پژوهش و کارآفرینی و دانشگاه‌های نسل چهارم مسؤولیت اجتماعی را بر عهده دارد تا بتوانند در جامعه پیرامونی خود نقشی مؤثر ایفا کنند.

معاون وزیر علوم افزود: از سوی دیگر برخی کلمات همچون ایثار، تعاون و از خود گذشتگی در دین ما، معانی فراتر از خود را دارد و زمانی که در کنار کلمات دیگر قرار می‌گیرد، افق متعالی را نشان می‌دهد.

وی با بیان اینکه ایثار به رفتاری مؤثری می‌گویند که در محیط پیرامونی خود دارای اثر است، گفت: دانشگاه‌های نسل چهارم با هدف مسؤولیت اجتماعی قرار است در این مسیر قدم بردارند و مسؤلیت فردی را به مسؤولیت جمعی تبدیل کند.

داداش پور اظهار کرد: بر همین اساس، دانشجویان شاهد و ایثارگر در محیط دانشگاه باید مروج این نگاه متعالی باشند و وظیفه بزرگی بر دوش دارند.

معاون وزیر علوم گفت: کانون‌های ملی ایثار که در دانشگاه‌های سراسر کشور در حال تأسیس است، می‌توانند در توانمند کردن سایر دانشجویان با نگاه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت نقش مؤثری داشته باشد.

وی با اشاره به ۲۱ تیرماه سال ۱۳۱۴ و واقعه شهادت جمعی از مردم در مسجد گوهرشاد مشهد بیان کرد: حجاب نماد زن مسلمان است و مردم در مقابل قانون تغییر حجاب ایستادگی کردند و در چنین روزی بیش از هزار و ۶۰۰ نفر به شهادت رسیدند.