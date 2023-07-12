به گزارش خبرگزاری مهر، شانزدهمین جلسه بررسی وضعیت انتقال آب از دریا ظهر امروز (چهارشنبه) به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار و در گزارشی از پیشرفت مطلوب و امیدبخش ۵ ابرپروژه خط انتقال آب از دریا خبر داده شد.

محمد مخبر در این جلسه با اشاره به اهمیت طرح‌های آب رسانی و اثرگذاری اجرای این طرح‌ها در رفع دغدغه‌های مردم گفت: باید طرح‌های آبرسانی و بویژه پروژه‌های مرتبط با انتقال آب دریا به عنوان یک اولویت مهم پیگیری شود تا به عنوان خدمتی مهم از دولت سیزدهم به یادگار بماند.

معاون اول رئیس جمهور گزارش‌های ارائه شده از اقدامات صورت گرفته در جهت انتقال آب دریا را امیدبخش ارزیابی کرد و افزود: لازم است برای برخی پروژه‌ها که نسبت به برنامه زمانبندی عقب هستند برنامه جبرانی تدوین شود تا تأخیر صورت گرفته موجب کند شدن کار نشود و شاهد بهره برداری پروژه‌ها مطابق با برنامه زمانبندی باشیم.

مخبر همچنین بر لزوم اطلاع رسانی به مردم در خصوص طرح‌های انتقال آب دریا تاکید کرد و افزود: مردم نسبت به موضوع آب حساسیت ویژه‌ای دارند و ضروری است که در خصوص اثرات مثبت اجرای این پروژه‌ها در تأمین آب شرب و صنعت به مردم اطلاع رسانی شود.

در این جلسه که وزرای نیرو، صنعت، معدن و تجارت و معاون اجرایی رئیس جمهور نیز حضور داشتند، روند پیشرفت پنج طرح انتقال آب دریا مورد بررسی قرار گرفت و تصمیماتی در راستای تأمین اعتبار، نیازها و ملزومات اجرای پروژه‌های اتخاذ شد.

بر اساس این گزارش خط انتقال آب کریدور شرق که آب دریا را به استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و خراسان رضوی می‌رساند، از برنامه زمانبندی نیز جلوتر است.

همچنین پروژه خط دو انتقال آب برای استان‌های کرمان و یزد که چندی پیش با حضور رئیس جمهور کلید خورد هم اکنون به پیشرفت خوبی رسیده و بزودی با رفع برخی موانع شتاب بیشتری خواهد گرفت. علاوه بر این پیشرفت فاز اول خط انتقال آب به اصفهان نیز امیدواری‌ها را برای حل مشکل آب در این استان تا یکسال آینده دو چندان می‌کند. بهره برداری آزمایشی از سایت دوم نمک زدایی در خط یک تا پاییز سال جاری و همچنین پیشرفت عملیات اجرایی خط انتقال آب پنج برای استان فارس و مناطق همجوار نیز از دیگر نقاط امیدبخش در این گزارش بود.

در این جلسه همچنین تصمیمات مهمی برای رفع موانع پیش روی طرح‌های اضطراری تأمین آب و کمک به حل تنش آبی در چهار استان سیستان و بلوچستان، تهران، گلستان و خراسان رضوی و شهرستان مشهد اتخاذ شد.

توضیحاتی در خصوص مطالعات و استحصال منابع آب ژرف و برنامه ریزی برای تحقق ۵ چاه آب ژرف تا پایان سال جاری نیز از دیگر موارد مطرح شده در این جلسه بود.