به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علی هاشمی نژاد در خطبه‌های نماز جمعه عسلویه اظهار داشت: پیامبر اکرم (ص) فرمودند در قیامت نمی‌گذارند انسان قدم از قدم بردارد مگر که به چهار سوال جواب بدهد؛ اینکه عمرت را در چه راهی به کار بردی، جوانی را در چه راهی مصرف کردی، اموالت را از کجا به دست آوردی و با اهل بیت چه رابطه و مراوده‌ای داشتی.

وی با بیان اینکه اطاعت خدا همراه اطاعت و حب اهل بیت باید باشد تاکید کرد: زیر بنای اسلام حب و دوستی اهل بیت و محبت همراه اطاعت از آنان است.

امام جمعه عسلویه به فرازهایی از بیانات رهبر انقلاب در دیدار طلاب و مبلغین حوزه‌های علمیه اشاره کرد و افزود: ایشان فرمودند آمریکا و غرب خوشبختانه آسیب پذیرتر از گذشته شده است و استکبار رو به اضمحلال است.

وی با اشاره به اینکه حضرت امام به آمریکا لقب شیطان بزرگ دادند تصریح کرد: مجموعه شیطان صفتی‌ها و شرارت‌ها در آمریکا وجود دارد؛ آمریکا یعنی حاکمان آمریکا نه مردم آمریکا.

هاشمی نژاد ۲۵ تیر سالروز تأسیس تأمین اجتماعی و بهزیستی را تبریک گفت و افزود: در منطقه عسلویه سازمان تأمین اجتماعی این همه درآمد دارد ولی خدماتی که به مردم شهرستان می‌دهند اصلاً و ابداً رضایت بخش نیست.

عسلویه بیمارستان مجهز می‌خواهد

وی خاطرنشان کرد: یک نمونه اش همین بیمارستان عسلویه است که نه در شأن مردم عسلویه و نه در شأن تأمین اجتماعی است. بخش عمده ای از درآمدهای تأمین اجتماعی از مردم شهرستان و این صنعت است.

امام جمعه عسلویه بیان کرد: در شهرستان عسلویه باید یک بیمارستان با تمام امکانات و تجهیزات داشته باشیم. تأمین اجتماعی باید کار اساسی کند و خدمات بهتر به مردم بدهد.

وی سالروز تأسیس نهاد مقدس شورای نگهبان را تبریک گفت و ادامه داد: شورای نگهبان حافظ اسلام و قانونی اساسی است. تصویب قانون اساسی، نظارت بر انتخابات‌ها به جز انتخابات شوراها و تأیید صلاحیت نامزدهای انتخابات و تأیید همه مصوبات مجلس شورای اسلامی از مهمترین وظایف شورای نگهبان است.

هاشمی نژاد حلول ماه محرم ماه حزن و اندوه اهل بیت را تسلیت گفت و اظهار داشت: تلاش کنیم مجالس هرچه باشکوه‌تر برگزار شود.

وی با چند توصیه به منبری‌ها تاکید کرد: مراقب باشند منبر طولانی نباشد و مختصر و مفید باشد، مخاطب شناسی کنند و به موضوعات پند و اندرز، مسائل روز، اخلاقیات و مصائب اهل بیت بپردازند و در بیان مصائب اهل بیت مطالب معتبر و مستند باشد.

امام جمعه عسلویه با تسلیت درگذشت علی زاهدی از فرهنگیان پیشکسوت شهرستان عسلویه افزود: مردم بیدخون داغدار انسانی مؤمن معلمی فرهیخته و دلسوز شدند که در عرصه دینی خدمات ارزشمندی ارائه کرد.