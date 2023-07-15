به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النهار، هند توافقنامه‌ای با امارات امضا کرد که به موجب آن معاملات تجاری میان دو کشور به جای دلار با روپیه انجام می‌شود.

رویترز نیز روز گذشته به نقل از یک مقام آگاه گفته بود که هند ممکن است نخستین فرآیند پرداخت به روپیه در ازای نفت امارات را با شرکت ملی نفت ابوظبی (ادنوک) اجرا کند.

بر اساس این گزارش، در جریان سفر امروز ناریندرا مودی، نخست وزیر هند به امارات، دو کشور همچنین توافق کردند که یک کانال ارتباطی فوری برای تسهیل نقل و انتقالات مالی فرامرزی ایجاد کنند.

طبق بیانیه روز شنبه بانک رزرو هند، این دو توافقنامه اجازه معامله و پرداخت‌های فرامرزی را می‌دهد و همکاری‌های اقتصادی میان دو کشور را بیش از پیش ارتقا می‌دهد.

هند که سومین وارد کننده و مصرف کننده بزرگ نفت در جهان است، در حال حاضر بهای نفت امارات را به دلار پرداخت می‌کند. بانک مرکزی هند سال گذشته چارچوبی را برای پرداخت معاملات تجاری جهانی به روپیه اعلام کرده بود.

حجم تجاری دوجانبه میان هند و امارات به ۸۴.۵ میلیارد دلار در سال مالی ۲۰۲۲-۲۰۲۳ رسید.