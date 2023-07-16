به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل چمندی اظهار کرد: خط ریلی خواف-هرات که به تازگی بهره‌برداری شده است، از جهت افزایش سرعت انتقال کالاهای صادراتی اهمیت زیادی دارد و ایران را به چین متصل می‌کند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی افزود: همچنین احداث خط ریلی خواف- هرات، کشور افغانستان را به آب‌های گرم وصل می‌کند.

وی با اشاره به پیگیری‌ها و تلاش انجام شده برای راه اندازی قطار خواف-هرات طی یکسال گذشته ادامه داد: ۲۲۵ کیلومتر مسیر ریلی با کشور افغانستان وجود دارد که اکنون تا منطقه روزنک رسیده است و حدود ۷۰-۸۰ کیلومتر دیگر آن باقی مانده است. با راه اندازی این خط در سال امکان جابجایی ۶ میلیون تن کالا وجود دارد.

چمندی بیان کرد: در حال حاضر ایستگاه روزنک به عنوان ایستگاه پایانی این خط در نظر گرفته شده است و از این ایستگاه به عنوان سکوی بهره‌برداری استفاده می‌شود و امیدواریم تا ۲ سال آینده، خط ریلی خواف- هرات به طور کامل به بهره برداری برسد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان رضوی گفت: احداث این خط ریلی، مسئله قاچاق سوخت را نیز تحت تأثیر خود قرار داده است و بدین ترتیب از خسارت‌های احتمالی جلوگیری می‌شود.

وی گفت: امیدواریم افزایش همکاری‌هایی مانند احداث خط ریلی خواف-هرات با افغانستان مساله آب را نیز تحت تأثیر مثبت قرار دهد.

چمندی گفت: آمریکا در منطقه به دنبال این است که ایران را از فضای همکاری با کشورهای همسایه دور کند و خط ریلی موازی این خط را راه بیندازد؛ و تعلل باعث می‌شد این نقشه آمریکایی‌ها به نتیجه برسد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان رضوی با اشاره به اینکه اکنون نقشه دشمنان نقش برآب شده است، افزود: به محض اینکه صدای سوت قطار در روزنک هرات شنیده شد، رسانه‌های خارجی نسبت به آن واکنش نشان دادند.