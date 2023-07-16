به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا بهزادی دبیر علمی نمایشگاه روایت قتل ناصرالدین شاه در مراسم افتتاح این نمایشگاه که امروز در کاخ گلستان برگزار شد گفت: ما سال گذشته متوجه شدیم تعدادی از تابلوهای موجود در موزه آستان مقدس شاه عبدالعظیم روایتی را از آخرین روزهای مرگ ناصرالدین شاه دارد و در طبقه دوم آن تعدادی از آنها نمایش داده می‌شود. مابقی نیز داخل مخزن نگهداری شده است. این کتیبه‌ها با رایزنی و همکاری موزه آستان مقدس تحت تدابیر امنیتی به کاخ گلستان منتقل شد.

وی گفت: این کتیبه‌ها سروده شمس المعالی روی ورق‌های مس و طلا اندود روی کاغذ بوده و در اطراف مقبره نصب شده بودند. در سال ۱۳۱۷ قمری، چهار سال بعد از خاکسپاری ناصرالدین شاه این کتیبه‌ها نصب شد. البته ناصرالدین شاه را یک سال تا آماده شدن مقبره نگه داشته بودند. این کتیبه‌ها روایت زندگی در آن دوران است.

در کنار این کتیبه‌ها دفترچه خاطرات ناصرالدین شاه که تا تاریخ شانزدهم ذی القعده نوشته شده به همراه دستمال خونی که در محل زخم فرو برده شده بود و صندلی که ناصرالدین شاه را روی آن نشاندند در عمارت چادرخانه به نمایش گذاشته شده است.

بهزادی گفت: سبک نگارش این کتیبه‌ها شبیه به کتیبه‌های صفوی است، ما کل متن را استخراج کرده ایم و قرار است روز نهم مرداد ماه طی نشست علمی آن را ارائه کنیم.

در ادامه علیرضا اودران رئیس موزه آستان شاه عبدالعظیم نیز بیان کرد: ۴۶ کتیبه در اختیار ماست که ماجرای قتل ناصرالدین شاه را بیان می‌کند تا زمان شروع انقلاب اسلامی این کتیبه‌ها در مقبره قرار داشت، اطراف آن هم تزئیناتی داشته که در زمان شروع طرح توسعه تحولاتی در آن بخش ایجاد شد و تعدادی از این کتیبه‌ها به گنجینه انتقال داده شد. ۱۷ قطعه از این کتیبه‌ها با توجه به شرایط موجود به نمایش گذاشته شد بقیه آنها در مخزن نگهداری می‌شود.