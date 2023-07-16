به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه قدس الاخباریه، منابع فلسطینی با انتشار تصاویری از یورش نظامیان صهیونیست به بیت‌لحم برای بازداشت مجری عملیات تیراندازی امروز در جنوب این شهر خبر دادند.

منابع فلسطینی گزارش دادند که نظامیان صهیونیست در این یورش با استفاده از تعداد زیادی از خودروهای زرهی وارد بیت‌لحم شده و یک مسجد را نیز محاصره کرده‌‎اند.

منابع محلی از درگیری جوانان فلسطینی با نظامیان صهیونیست در بیت لحم و پرتاب گاز اشک‌آور از سوی نظامیان صهیونیست به سوی آنها خبر دادند. یونی بن مناحیم خبرنگار رسانه‌های عبری اعلام کرد که شمار زیادی از نظامیان صهیونیست برای بازداشت مجری عملیات تیراندازی امروز در شهرک تقوع، به شهر بیت لحم یورش بردند.

منابع محلی اعلام کردند که نظامیان صهیونیست مسجد رباط در این شهر را محاصره کردند. صهیونیست‌ها در جریان یورش این به سمت فلسطینیان گاز اشک‌آور شلیک کردند که طی آن تا این لحظه ۱۰ نفر دچار خفگی شدند.

بنابراین گزارش، شمار زیادی از نیروهای پشتیبانی ارتش رژیم صهیونیستی راهی شهر بیت لحم شده‌اند.منابع محلی از وقوع درگیری مسلحانه در اطراف مسجد رباط خبر دادند.

کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز گزارش داد که ارتش رژیم صهیونیستی یک جوان فلسطینی را به اتهام اجرای عملیات تیراندازی امروز در منطقه تقوع در جنوب بیت لحم بازداشت کرده است. برخی منابع عبری عنوان کرده اند که این فرد به حماس مرتبط بوده است.

بنابر اعلام وبگاه شهاب نیوز، نظامیان صهیونیست در جریان این یورش، سه جوان فلسطینی را بازداشت کردند. منابع عبری زبان اعلام کردند که یکی از بازداشت شدگان، مجری عملیات تیراندازی امروز در شهرک تقوع است. تصاویر لحظه بازداشت این جوان فلسطینی نیز منتشر شده است:

تصویری هم از مجری عملیات تیراندازی امروز در جنوب بیت‌لحم به همراه سلاح و خودروی وی که از سوی رسانه‌های عبری منتشر شده است:





صبح امروز یک جوان فلسطینی در عملیاتی در جنوب بیت‌لحم با استفاده از سلاح خودکار صهیونیست‌ها را هدف قرار داده بود که در نتیجه آن سه شهرک‌نشین صهیونیست زخمی شده بودند. حال یکی از این زخمی‌ها وخیم گزارش شده است.