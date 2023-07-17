به گزارش خبرنگار مهر، سی و ششمین دوره رقابت‌های جهانی سپک‌تاکرا به میزبانی تایلند در شهر کوارت برگزار شده و ملی‌پوشان آذربایجان‌شرقی به همراه تیم‌ملی زیر ۲۱ سال کشورمان موفق به کسب نشان برنز شدند.

تیم‌ملی سپک‌تاکرا کشورمان که در ۲ بخش آقایان و بانوان این مسابقات حضور پیدا کرده بود در مجموع موفق به کسب هفت مدال رنگارنگ شدند.

سعید حسامی و ساسان ملک‌نژاد به عنوان نمایندگان آذربایجان‌شرقی در تیم‌ملی زیر ۲۱ سال سپک‌تاکرا کشورمان، بر سکوی سوم ایستاده و گردن آویز برنز را از آن خود کردند.

ملی‌پوشان کشورمان در این رقابت‌ها نتایج ذیل را بدست آوردند؛

مدال نقره بخش رگو مردان دیویژن ۱

مدال نقره بخش کواد مردان دیویژن ۱

مدال نقره بخش تیم ایونت مردان دیویژن ۱

مدال برنز هوپ تاکرا مردان

مدال برنز زیر ۲۱ سال مردان

مدال برنز رگو بخش زنان دیویژن ۱

مدال برنز کواد زنان دیویژن ۱