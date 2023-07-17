به گزارش خبرنگار مهر، سی و ششمین دوره رقابتهای جهانی سپکتاکرا به میزبانی تایلند در شهر کوارت برگزار شده و ملیپوشان آذربایجانشرقی به همراه تیمملی زیر ۲۱ سال کشورمان موفق به کسب نشان برنز شدند.
تیمملی سپکتاکرا کشورمان که در ۲ بخش آقایان و بانوان این مسابقات حضور پیدا کرده بود در مجموع موفق به کسب هفت مدال رنگارنگ شدند.
سعید حسامی و ساسان ملکنژاد به عنوان نمایندگان آذربایجانشرقی در تیمملی زیر ۲۱ سال سپکتاکرا کشورمان، بر سکوی سوم ایستاده و گردن آویز برنز را از آن خود کردند.
ملیپوشان کشورمان در این رقابتها نتایج ذیل را بدست آوردند؛
مدال نقره بخش رگو مردان دیویژن ۱
مدال نقره بخش کواد مردان دیویژن ۱
مدال نقره بخش تیم ایونت مردان دیویژن ۱
مدال برنز هوپ تاکرا مردان
مدال برنز زیر ۲۱ سال مردان
مدال برنز رگو بخش زنان دیویژن ۱
مدال برنز کواد زنان دیویژن ۱
نظر شما