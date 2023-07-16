رئیسی: راهبرد ایران تبدیل مرزهای امنیتی به مرزهای اقتصادی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی پیش از ظهر امروز یکشنبه در دیدار ژنرال «سید عاصم منیر» فرمانده ارتش پاکستان، ضمن تاکید بر راهبرد جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تبدیل مرزهای امنیتی به مرزهای امن و اقتصادی، توسعه بازارچه‌های مرزی و همکاری‌ها در بخش انرژی را از راه‌های تحقق این راهبرد دانست و بر فعالیت بیشتر هر دو کشور برای تسریع در تحقق این امر تاکید کرد.

رئیس جمهور با بیان اینکه تقویت روابط با کشورهای همسایه، همسو و مسلمان از اولویت‌های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است، به اراده جدی دو کشور برای گسترش روابط اشاره کرد و افزود: تسریع در اجرای توافقات فیمابین موجب ارتقای بیش از پیش همکاری‌های اقتصادی و تجاری ایران و پاکستان و به تبع آن ارتقای سطح روابط سیاسی دو همسایه خواهد شد.

رئیسی همچنین با اشاره به تلاش دشمنان برای ایجاد اختلال در روابط کشورهای منطقه، بر تقویت همکاری‌ها و تعاملات دوجانبه و منطقه‌ای با استفاده از فرصت‌ها و زمینه‌های موجود و تبادل ظرفیت‌های متقابل تاکید کرد.

ژنرال «سید عاصم منیر» فرمانده ارتش پاکستان نیز در این دیدار با تجلیل از سیاست جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تقویت روابط با همسایگان بخصوص پاکستان آن را فرصتی بسیار با ارزش برای جهان اسلام دانست.

فرمانده ارتش پاکستان با اشاره به مرز مشترک طولانی دو کشور و ظرفیت بالای تبادلات مرزی، گسترش تعاملات اقتصادی و تجاری و مرزی دو کشور را موجب ارتقای شرایط امنیتی دانست و اظهار داشت: توافقات خوبی برای افزایش سطح امنیت در مرزهای مشترک حاصل شده و تلاش ما بر تسریع در اقدامات در حال انجام برای ایجاد امنیت پایدار متمرکز است.