کشف ۱۸ کیلوگرم شیشه از سواری پراید در بیرجند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ علیرضا فولادی اظهار داشت: مأموران ایست و بازرسی علی آباد شهرستان بیرجند هنگام کنترل خودروهای عبوری به یک سواری پراید مشکوک شدند و خودرو را جهت بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی بیان داشت: مأموران پس از هماهنگی با مقام قضائی، در بازرسی تکمیلی از سواری پراید، ۱۸ کیلوگرم شیشه که از مرزهای شرقی کشور وارد شده و به طرز ماهرانه ای جاساز شده بود کشف کردند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر خراسان جنوبی افزود: مأموران در این رابطه یک خودرو توقیف و یک متهم دستگیر کردند که متهم دستگیر شده به همراه پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

سرهنگ فولادی با اشاره به اینکه پلیس برای ارتقاء احساس امنیت در بین شهروندان از هیچ تلاشی دریغ نمی کند، اظهار کرد: شهروندان در صورت اطلاع از هر گونه فعالیت غیرقانونی، مراتب را در اسرع وقت از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.