کشف بیش از یک تُن چوب تاغ قاچاق در آران و بیدگل

حمید گل آرایی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به طبیعت کویری آران و بیدگل اظهار داشت: به منظور فرسایش خاک و جلوگیری از خطرات زیست محیطی بخشی از بیابان‌های اطراف این شهرستان با درختان تاغ پوشش داده شده است.

وی با اشاره به اینکه برخی از افراد به منظور بهره برداری از چوب این درختان را نابود می‌کنند، ابراز داشت: در یک مورد نیروهای یگان منابع طبیعی و آبخیزداری آران و بیدگل در یک عملیات تعقیب و با هماهنگی مراجع قضائی توانستند نیسان حامل چوب تاغ را در محدوده راوند کاشان توقیف و راننده خودرو را دستگیر کنند.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری آران و بیدگل تصریح کرد: در این عملیات شناسایی، رصد و تعقیب از متخلفان یک تن و ۱۹۰ کیلوگرم چوب تاغ کشف و ضبط شد.

وی با اشاره به اقلیم کویری آران و بیدگل و تاکید بر اهمیت نگهداری از جنگل‌های دست کاشت برای جلوگیری از هجوم شن‌های روان گفت: وسعت زمین‌های بیابانی این شهرستان نزدیک به ۳۸۴ هزار هکتار و ایجاد حدود ۱۰۰ هزار هکتار جنگل دست کاشت بیابانی، نتیجه عملیات بیابان‌زدایی و نهال‌کاری از اول انقلاب تاکنون است.

گل آرایی خاطرنشان کرد: شهرستان آران و بیدگل با ۶۰۵ هزار هکتار وسعت دارای ۱۰۳ هزار هکتار کانون بحران و یکی از مناطق در معرض خطر فرسایش بادی و توفان‌های ماسه‌ای کشور است.

وی تاکید کرد: از مردم خواست می‌کنیم در صورت مشاهده هرگونه تخلف مبنی بر انواع تهدید به جنگل‌ها و مراتع مانند قطع درختان و دست درازی به تاغزارها، تغییر کاربری و تصرف و تعدی به اراضی ملی، تخریب عرصه و تغییر کاربری و آتش‌سوزی مراتع و جنگل‌ها، مراتب را از طریق تلفن ۱۵۰۴ به یگان حفاظت منابع طبیعی به صورت شبانه‌روزی اطلاع دهند.