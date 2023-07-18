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۲۷ تیر ۱۴۰۲، ۱۹:۲۵

روسیه: تحریم‌های جدید نشان‌دهنده ریاکاری لندن علیه مسکو است

روسیه: تحریم‌های جدید نشان‌دهنده ریاکاری لندن علیه مسکو است

وزارت امور خارجه روسیه امروز در بیانیه‌ای اعلام کرد: تحریم‌ های جدید بریتانیا، نشان دهنده ریاکاری آشکار و اقدامات خصمانه این کشور علیه مسکو است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، وزارت امور خارجه فدراسیون روسیه امروز سه شنبه در بیانیه ای به اعمال تحریم های انگلیس علیه مسکو واکنش نشان داد.

در بیانیه صادره از سوی وزارت امور خارجه روسیه در این ارتباط آمده است: تحریم‌ های جدید بریتانیا علیه روسیه، نشان دهنده ریاکاری آشکار و اقدامات خصمانه علیه مسکو است.

در ادامه این بیانیه آمده است: این تحریم ها بر سیاست های روسیه از جمله روند عملیات ویژه (در اوکراین) تأثیری نخواهد داشت.

شبکه تلویزیونی رویترز دیروز در گزارشی از وضع تحریم های جدید انگلیس علیه روسیه خبر داد.

تحریم‌ های جدید دیروز ۱۴ فرد و نهاد از جمله «سرگئی کراوتسوف» وزیر آموزش مسکو، وزیر فرهنگ، فرماندار «کامچاتکا» (Kamchatka)، برخی از روزنامه‌ نگاران و اردوگاه کودکان «آرتک» (Artek) در کریمه را هدف قرار داد.

لندن مدعی بود که تحریم شدگان مسئول تلاش‌ های روسیه در «انهدام و تخریب هویت ملی اوکراین» بوده، ۱۱ تَن از آنان در جابجایی اجباری کودکان اوکراینی مشارکت داشته اند!

«جیمز کلورلی» وزیر امور خارجه انگلیس در بیانیه‌ ای در این باره ادعا کرده بود: رئیس جمهور روسیه در برنامه اخراج و جابجایی کودکان، تمایل حقیقی خود را برای پاک کردن اوکراین از روی نقشه نشان داده است! تحریم‌ های امروز لندن علیه افرادی که از پوتین حمایت می‌ کنند از جمله کسانیکه می‌ خواهند اوکراین نابود شود، فرهنگش از بین برود و آینده‌ اش منهدم شود، وضع شده است.

گفتنی است که به دنبال آغاز عملیات ویژه روسیه در اوکراین در ۲۴ فوریه سال گذشته میلادی (۵ اسفند سال ۱۴۰۰)، محور غرب به سرکردگی آمریکا و انگلیس تحریم های زیادی را به این بهانه علیه مسکو اعمال کرده اند.

کد مطلب 5840278

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