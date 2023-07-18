مراسم علم بندان در بیرجند

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از مراسم‌های دیرینه و قدیمی در ماه محرم برگزاری مراسم علم بندان و سیاه پوش کردن علم‌های عزاداری و محیط حسینیه‌ها و مساجد برای شروع عزای سیدالشهدا (ع) است.

این مراسم در هیئت محبان الزهرا (س) بیرجند برگزار شد.