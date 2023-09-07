برد نوشاد عالمیان و صعود به جمع ۳۲ بازیکن برتر آسیا

به گزارش خبرگزاری مهر، نوشاد عالمیان در اولین مسابقه انفرادی خود در مسابقات قهرمانی آسیا توانست با نتیجه ۳ بر ۲ چونگ جاون از مالزی را شکست دهد و به جمع ۳۲ بازیکن برتر آسیا صعود کند.

نوشاد در گیم نخست ۱۱ بر ۹ پیروز شد، در گیم دوم حریف مالزیایی توانست ۱۱ بر ۶ بازی را به سود خود تمام کند، در گیم سوم نیز حریف مالزیایی با نتیجه ۱۱ بر ۸ به برتری دست یافت. در ادامه نوشاد پینگ پنگ ایران گیم های چهارم و پنجم را با نتایج ۱۱ بر ۶ و ۱۲ بر ۱۰ به سود خود به پایان برد تا در مجموع با نتیجه ۳ بر ۲ بازی را به سود خود به پایان ببرد.

نوشاد عالمیان فردا برای رسیدن به جمع ۱۶ بازیکن برتر آسیا با اوه جونسونگ نفر ۹۱ دنیا از کره جنوبی مسابقه خواهد داد.

بیست و ششمین دوره مسابقات تنیس روی میز قهرمانی آسیا از ۱۲ تا ۲۰ شهریورماه در کره جنوبی در جریان است.