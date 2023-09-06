مشخص شدن برنامه دیدارهای بانوان در بخش انفرادی و دوبل

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تنیس روی میز، رقابت های انفرادی مسابقات قهرمانی آسیا در بخش بانوان فردا پنج شنبه با دیدار مهشید اشتری در مقابل چن ژینگ تنگ از چین دارنده رتبه ۴ دنیا آغاز خواهد شد. اشتری در مرحله یک صد و بیست و هشتم توانست حریف قدرتمند هنگ کنگی را از پیش رو بردارد.

ندا شهسواری دیگر نماینده ایران به مصاف با وونگ ژین رو از سنگاپور دارنده رنکینگ ۱۳۲ دنیا خواهد رفت.

شیما صفایی نماینده پینگ پنگ ایران در بازی های آسیایی هانگژو در نخستین بازی خود با ژنگ جیان از سنگاپور دارنده رتبه ۶۲ دنیا دیدار خواهد کرد.

امروز (چهارشنبه) نیز فاطمه یاری در نخستین دیدار خود در مصاف با حریفی از هندوستان با نتیجه ۳ بر صفر شکست خورد و از صعود به مرحله دوم حذفی بازماند.

همچنین در مسابقات دو نفره ، تیم دوبل ندا شهسواری و شیما صفایی به مصاف تیم دوبل کره جنوبی خواهد رفت و تیم دو نفره مهشید اشتری و فاطمه یاری با قزاقستان روبرو خواهد شد.

هدایت ملی پوشان تنیس روی میز کشورمان برعهده حمیده ایرانمنش می باشد.

مسابقات تنیس روی میز قهرمانی آسیا از ۱۲ تا ۲۰ شهریور ماه به میزبانی کره جنوبی در جریان است.