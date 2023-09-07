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۱۶ شهریور ۱۴۰۲، ۱۷:۳۳

تنیس روی میز قهرمانی آسیا_کره جنوبی

حذف نیما عالمیان با شکست مقابل حریف چین تایپه‌ای

حذف نیما عالمیان با شکست مقابل حریف چین تایپه‌ای

نیما عالمیان در جریان رقابت‌های تنیس روی میز قهرمانی آسیا مقابل حریف چین تایپه‌ای شکست خورد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در مرحله ۱/۳۲ پایانی مسابقات انفرادی قهرمانی آسیا، نیما عالمیان به مصاف هوآنگ یان چنگ از چین تایپه رفت و با نتیجه ۳ بر ۱ شکست خورد.

عالمیان در گیم نخست ۱۱ بر ۷ نتیجه را واگذار کرد، در گیم دوم بازی با نتیجه ۱۲ بر ۱۰ به سود حریف چین تایپه ای ادامه یافت، در گیم سوم نیما توانست با حساب ۱۱ بر ۶ پیروزی را از آن خود کند و در گیم چهارم بازهم نفر ۱۰۵ رنکینگ دنیا توانست با حساب ۱۱ بر ۶ پیروز شود تا مانع رسیدن نیما عالمیان به جمع ۳۲ بازیکن برتر آسیا شود.

بیست و ششمین دوره مسابقات تنیس روی میز قهرمانی آسیا از ۱۲ تا ۲۰ شهریورماه در پیونگ چانگ کره جنوبی در جریان است.

کد مطلب 5881039
سیده فرزانه شریفی

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