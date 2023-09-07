به گزارش خبرگزاری مهر، در مرحله ۱/۳۲ پایانی مسابقات انفرادی قهرمانی آسیا، نیما عالمیان به مصاف هوآنگ یان چنگ از چین تایپه رفت و با نتیجه ۳ بر ۱ شکست خورد.

عالمیان در گیم نخست ۱۱ بر ۷ نتیجه را واگذار کرد، در گیم دوم بازی با نتیجه ۱۲ بر ۱۰ به سود حریف چین تایپه ای ادامه یافت، در گیم سوم نیما توانست با حساب ۱۱ بر ۶ پیروزی را از آن خود کند و در گیم چهارم بازهم نفر ۱۰۵ رنکینگ دنیا توانست با حساب ۱۱ بر ۶ پیروز شود تا مانع رسیدن نیما عالمیان به جمع ۳۲ بازیکن برتر آسیا شود.

بیست و ششمین دوره مسابقات تنیس روی میز قهرمانی آسیا از ۱۲ تا ۲۰ شهریورماه در پیونگ چانگ کره جنوبی در جریان است.