به گزارش خبرگزاری مهر، محمد امیدفر روز پنج شنبه در گفت و گو با خبرنگاران افزود: بر اساس نقشه‌های پیش یابی هواشناسی گذر امواج تراز میانی جو و شرایط فصلی و محلی به ویژه در نیمه شمالی و شرقی استان، موجب افزایش ابر، وزش باد گاهی به نسبت شدید، غرش آذرخش و در برخی مناطق ارسباران بروز مه می‌شود.

وی با بیان اینکه این وضع تا روز یکشنبه هفته آینده در جو استان تداوم می‌یابد، اظهار کرد: به دنبال بارش‌های رگباری، احتمال سیلابی شدن مسیل‌ها و طغیان رودخانه‌های فصلی وجود دارد بر این اساس مسافران و علاقه مندان به طبیعت از اتراق در حاشیه مسیل‌ها و رودخانه‌ها و رفتن به مناطق مرتفع و کوهستانی پرهیز کنند.

رئیس گروه پیش بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان‌شرقی گفت: در این مدت با توجه به وزش باد به نسبت شدید، احتمال سقوط یا پرتاب اجسام سبک، سقوط تابلوهای تبلیغاتی و خسارت به سازه‌های سبک وجود دارد بر این اساس محکم کردن سازه‌های سبک و احتیاط در عبور از کنار ساختمان‌های نیمه کاره و درختان کهنسال و فرسوده ضروری است.

امیدفر، با اشاره به کاهش نسبی دما از امروز در سطح استان، ادامه داد: در نیمه جنوبی استان نیز احتمال خیزش یا نفوذ گرد و خاک پیش بینی می‌شود.