ارائه بیش از ۳۰۰ خدمت بهداشتی- درمانی به عزاداران حسینی در شادگان

به گزارش خبرنگار مهر، روح الله شکری پیش از ظهر امروز جمعه در گفت‌وگویی رسانه‌ای اظهار کرد: در راستای حفظ سلامت و خدمت‌رسانی به عزاداران اهل بیت (ع) شبکه بهداشت و درمان شادگان اکیپ ۳۶ نفری متشکل از تیم مدیریتی، پزشکی، ستادی، پیشگیری و مبارزه با بیماری‌ها، بهداشت خانواده، فوریت‌های پزشکی، بهداشت محیط، با تجهیز یک پایگاه بهداشتی به ملزومات پزشکی و دارو را به قدمگاه حضرت ابالفضل (س) اعزام و در این محل مستقر کرد و در این قدمگاه ۳۱۷ خدمت بهداشت درمانی رایگان به عزاداران اربعین حسینی توسط تیم‌های حوزه سلامت شادگان ارائه شد.

وی با اشاره به بازرسی‌های مستمر کارشناسان بهداشت محیط از مواکب مستقر در مسیر قدمگاه ابوالفضل عباس (ع) شادگان افزود: هدف از این بازدیدها کنترل و ارتقای وضعیت بهداشتی مواکب و ایستگاه‌های صلواتی بود که از طریق نظارت‌های ویژه توسط بازرسان بهداشت محیط بر مواد غذایی و آب آشامیدنی در قدمگاه ابوالفضل عباس (ع) در این شهرستان انجام شد.

رئیس مرکز بهداشت شادگان بیان کرد: ضمن آموزش بهداشت به خادمان مواکب، به منظور تأمین سلامت عزاداران، ۷۶ مورد کلرسنجی صورت گرفت و ۹۵ هزار لیتر از مخازن آب مواکب کلرزنی و ۱۰ مورد نمونه‌برداری میکروبی از آب آشامیدنی انجام شد.

شکری یادآور شد: یکی از سیاست‌های مهم در این برنامه، کنترل مراحل پخت مواد غذایی و سنجش دمای غذای عزاداران بود و در این راستا ۲۱ مورد نظارت ویژه بر توزیع مواد غذایی انجام شد و با استفاده از تجهیزات پرتابل مواد غذایی، سنجش آلودگی سطوح و دماسنج، ۳۸ مورد توسط تیم‌های نظارتی بهداشت صورت گرفت.