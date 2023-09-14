استان بوشهر برای میزبانی رویدادهای ورزشی در سطح ملی آماده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان بوشهر، یاسر جمالی گفت: هدف گذاری ورزش استان بوشهر برای میزبانی رویدادهای ملی نقش تعیین کننده ای برای توسعه آن در سطح کشور خواهد داشت.

وی با اشاره به تعامل وزارت نفت در حوزه‌های مختلف از جمله ورزش افزود: در کنار کمک به توسعه زیر ساخت‌های ورزش، این وزارتخانه در برگزاری رویدادهای ورزشی نیز همواره همکاری و همراهی داشته است.

وی اضافه کرد: مجموعه ورزش استان در کنار صنعت نفت به نحوه شایسته ای آماده میزبانی برای نخستین بار از این رویداد مهم است.

سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان یاد آور شد: در صورت نیاز در بحث اسکان و میزبانی از ظرفیت‌های سایر دستگاه‌های اجرایی استان تا پیش از آغاز این رقابت‌ها استفاده خواهد شد.